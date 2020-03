Das perfekte Brautstyling für die Hochzeit

Die Hochzeitsmonate stehen bevor.

Der Schönheits- und Stylingsalon “beautystyle” in München ist Spezialist in Sachen Brautkleidberatung, Brautstyling und Brautmake-up.

Der Schwerpunkt bei beautystyle liegt auf der Natürlichkeit.

Getreu dem Motto “weniger ist mehr” werden Sie von den Friseurmeisterinnen, Stylisten und Visagisten in eine Märchenbraut verwandelt.

Auf Basis der Farb-, Typ- und Imageberatung wird ein individuell auf Ihre Wünsche angepasstes Brautstyling erarbeitet mit dem Sie sich voll und ganz identifizieren können und das bis in die frühen Morgenstunden perfekt aussieht.

Ablauf:

Im ersten Schritt wird ein Probetermin mit Ihnen vereinbart.

Hier werden alle Eckdaten wie Stil, Ausschnitt des Kleides, Schmuck, ob sie einen Schleier tragen, etc. besprochen.

Alles sollte perfekt abgestimmt sein.

Damit Sie sich an Ihrem großen Tag sicher fühlen können, wird dann wird zur Probe ein traumhaftes Make-up und eine Hochzeitsfrisur entworfen.

Das beautystyle Brautangebot für Sie:

Hochzeitsstylingfrisur

Hochsteckfrisur

Styling für Hochzeitsgäste

Braut-Make-up

Einzelwimpern

Bandwimpern

Fußpflege

Maniküre

Gesichtsbehandlung (auch für den Bräutigam)

Sie sind nicht die Braut aber haben eine Einladung zur Hochzeit?

Wir beraten Sie, sodass auch Sie perfekt gestylt und gekleidet zur Hochzeit erscheinen.

Preisliste des Brautservices bei beautystyle:

Besprechung & Probe Make-up, Preis: 95,-EUR

Braut Make-up am Hochzeitstag, Preis: 125,-EUR

Hochzeitsgäste Make-up, Preis: 99,-EUR

Hochsteckfrisur, Preis: ab 150,-EUR

Hochsteckfrisur Probe, Preis: ab 100,-EUR

Shoppingbegleitung fürs Brautkleid, Preis: 79,-EUR pro angefangene Std.

Brautservice vor Ort bis 50 km Aufpreis: 50,-EUR (ab 50 km Aufpreis: 100,-EUR)

Sonderservice:

Auf Wunsch kommen wir am Hochzeitstag auch gerne zu Ihnen nach Hause. (0,90 Euro pro Kilometer Fahrtkosten)

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

