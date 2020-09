Das neue Werkzeug des Verdienens entdecken und Ihre persönlichen Empfehlungen in bares Geld umwandeln!

Steinach im September 2020 – Neue Impulse von Nabenhauer Consulting: mit dem Partnerprogramm von Robert Nabenhauer werden wieder Massstäbe gesetzt und die Kunden sind begeistert. Ein großer Teil der im Internet verkauften Produkte lassen sich auf eine persönliche Empfehlung zurückführen, die den letzten Kaufanreiz für Produkte gibt. Diese Tatsache kann jeder, dem das PreSales Marketing Konzept gefällt, nutzen und mit dem Partnerprogramm von Robert Nabenhauer seine persönlichen Empfehlungen in bares Geld umwandeln und mitverdienen. So einfach geht es: https://nabenhauer-consulting.com/service/affiliatepartnerprogramm/

Produktvielfalt des PreSales Marketing Affiliate-Programms umfasst sowohl günstige Einstiegsprodukte als auch hochpreisigen Coaching Angeboten. Das PreSales Marketing Partnerprogramm von Nabenhauer Consulting hat auch eine große Auswahl an Werbemitteln wie verkaufsstarke Banner und Landing Pages. Jeder Partnerprogramm- Teilnehmer kann in seinem Blog über PreSales Marketing schreiben, einen Textlink in seinem Footer einbinden, eine Mail an seine Kontakte verschicken oder die Links auf Twitter, Facebook oder Xing teilen und so eine umsatzabhängige Provision bekommen. Alle Besucher, die von ihm vermittelt wurden und Produkte bei Nabenhauer Consulting kaufen, werden ihm durch moderne Tracking Technik von Digistore gutgeschrieben. Man kann mit effizientem PreSales Marketing Partnerprogramm pro Verkauf 30% Provision des Netto Warenwerts erhalten: https://nabenhauer-consulting.com/service/affiliatepartnerprogramm/

Die Vorteile vom PreSales Marketing Partnerprogramm liegen auf der Hand: hohe Verkaufsrate durch persönliche Empfehlung, bis zu 35% Provision, Lead Provisionen, wenn sich jemand für ein Gratis Webinar anmeldet, vielfältige Empfehlungsmöglichkeiten in Newsletter, Blog, Soziale Netzwerke, hohe Conversion und Upsell Technologien, keine Kosten für Partnerprogramm-Teilnehmer. Mit dem einzigartigen Partnerprogramm von Nabenhauer Consulting bekommt jeder wertvolle Instrumente für ihren Erfolg.

Partnerprogramm von Robert Nabenhauer besticht dadurch, dass die Kunden zu jedem Produkt den Trackinglink, eine Kurzbeschreibung und die Landingpage finden, auf die der Trackinglink verlinkt.

Nabenhauer Consulting zählt zu den wichtigsten Anbietern der Online-Marketing und Social-Media-Marketing und hat seinen Sitz in Steinach, die Schweiz.

Nabenhauer Consulting steht als Unternehmensberatung für Vertriebs- und Marketingoptimierung mit der Verknüpfung von klassischen und modernen Marketingpfaden, viel praktischem Bezug und unkonventionellen Wegen.

