Das neue eBuch: Digitale Kompetenzerweiterung bei Continental – eLearnings zur Transformationsqualifizierung

Trailblazer-Konzepte für Digitalekompetenzentwicklung in Unternehmen: von Robotergeführten Spielen zu Elearnings der Zukunft!

Neu erschienen im Hanser Verlag, das eBuch: „Digitale Kompetenzerweiterung bei Continental – eLearnings als Basis und Überblick zur Transformationsqualifizierung“ von Sebastian Borchers, Head of Continental Institut für Technologie und Transformation (CITT), Continental und Andrea Schindler, Global HR Project Manager & Global HR Business Partner, Continental. In diesem E-Book erhält man einen Einblick in Continentals Weg in die Zukunft. Ganzheitliche Trailblazer-Konzepte für die Aneignung von digitalen Kompetenzen verbunden mit einem hohen Maß an Verzahnung mit der Arbeitsrealität der Lernenden! Von Future Learning Competence Centers über Lernfloor Buddies bis hin zu Robotergeführten Spielen, in denen man gegen künstliche Intelligenz antritt! E-Learnings der Zukunft! Entscheidend ist bei allen Lernmaßnahmen, dass die Mitarbeitenden erreicht und motiviert werden, um das Lernen in ihrem Alltag nachhaltig und sinnvoll zu integrieren.

„Im Rahmen des CITT wurde das Thema Qualifizierung in der Transformation strukturiert und neben der strategischen Gestaltung ein interner Bildungsträger für die ganzheitliche Umsetzung gegründet. Damit wurde die Effizienz und Geschwindigkeit als die zwei wesentliche Erfolgskriterien wesentlich gesteigert“, so Sebastian Borchers, Leiter des Continental Institut für Technologie und Transformation (CITT).

„Die Herausforderung besteht damit nicht nur in der gezielten Qualifikation einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu neuen Aufgabenbereichen, vielmehr muss die gesamte Belegschaft einhergehend mit den veränderten Anforderungen qualifiziert werden“, so Andrea Schindler, Global HR Project Manager & Global HR Business Partner von Continental.

„In diesem als E-Book erschienen Kapitel aus unserem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung geben die beiden Autoren Sebastian Borchers und Andrea Schindler uns einen spannenden Einblick in den Weg, den Continental für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschreitet. Unsere Leserschaft kann hier eindrucksvoll lernen, wie wichtig die Ganzheitlichkeit bei Qualifizierungsmaßnahmen ist und wie es Continental gelungen ist, die Lerninhalte mit der Arbeitsrealität der Lernenden zu verzahnen und dabei trotzdem ein hohes Maß an Neuartigkeit zu erreichen. Besonders spannend ist dabei auch die Gründung eines unternehmenseigenen Instituts für Technologie und Transformation zur Sicherstellung der umfassenden Betrachtung der Transformation. Darüber hinaus gibt das Kapitel auch einen konkreten Einblick in neuartige eLearning-Programme, die so konzipiert sind, dass sie sowohl Blue Collar als auch White Collar Personengruppen abholen und motivieren können. Einen Pionierweg der digitalen Kompetenzentwicklung, der inspiriert“, so Philipp Ramin, Herausgeber des Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung und CEO des Innovationszentrums für Industrie 4.0 in Regensburg.

Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung erfahren Leser und Leserinnen, wie führende Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Pionierprojekte umsetzen. Die Beiträge aus der Wissenschaft stellen zentrale, konzeptionelle Grundlagen dar und geben gleichzeitig einen Ausblick, was die Zukunft des Lernens und der Kompetenzentwicklung bringen kann. Im Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung, das den Anspruch eines Standardwerks für die zeitgemäße, beruflichen Weiterbildung hat, schreiben neben Sebastian Borchers und Andrea Schindler mehr als 45 weitere Experten und Expertinnen aus Unternehmen und Organisationen wie Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, IBM, Bosch, Siemens, Fujitsu, Infineon Technologies, Continental, Bundesbank, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Volksbank Mittweida, Deutscher Volkshochschul-Verband, Bayerischer Volkhochschulverband, Acatech, Stat-Up Statistical Consulting & Data Science, BOLD Enterprise Business-, Organizational- & Leadership, Bertelsmann Stiftung, Innovationszentrum für Industrie 4.0, MÜNCHNER KREIS e.V., LMU, Technische Hochschule Deggendorf, Universität Bamberg, Maschinenfabrik Reinhausen, Fachhochschule Aachen, Universität Regensburg, Bundesinstitut für Berufsbildung, mmb Institut – Gesellschaft für Medien- und Kompetenzforschung, Zentral-Fachausschuss Berufsbildung Druck und Medien.

Erhältlich hier:

„Digitale Kompetenzerweiterung bei Continental –

eLearnings als Basis und Überblick zur Transformationsqualifizierung“

Sebastian Borchers, Andrea Schindler

ISBN 978-3-446-47056-9

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

https://amzn.to/3fuhDon

#digikompetenzbuch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: +49 941 46297780

web ..: http://www.i40.de

email : anne.k@i40.de

Über das Continental Institut für Technologie und Transformation (CITT)

Für die Transformation von Arbeitsplätzen im Rahmen des Strukturprogramms „Transformation 2019-2029“ hat Continental bereits 2018 eine umfassende Qualifizierungsoffensive für die betroffenen Mitarbeiter aufgesetzt. Den Grundstein dafür bildet das Programm „Continental in Motion“, das das Unternehmen gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern ins Leben gerufen hat. Zu „Continental in Motion“ gehören derzeit drei wesentliche Bausteine: das Institut für Technologie und Transformation, ein konzernweiter Qualifizierungsprozess sowie der Ausbau des unternehmensweiten Arbeitsmarktes. Vorrangige Aufgabe des Continental Institut für Technologie und Transformation (CITT) ist die Qualifizierung aller Mitarbeiter in Deutschland. Das Angebot des Instituts umfasst die Themenbereiche Industrie 4.0, neue Antriebskonzepte und Digitalisierung.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport.

www.continental.com/de

Über das Innovationszentrum Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Mit über 150.000 Lernenden, mehr als 50 Themengebieten und Lerninhalten in 8 Sprachen und in 14 Ländern weltweit, ist das Innovationszentrum für Industrie 4.0 der führende internationale Edutech Anbieter für die digitale Transformation und Industrie 4.0. Das Team des Innovationszentrums entwickelt für Unternehmen in Branchen wie Automotive, Banking, Telekommunikation oder dem Maschinenbau, individuelle Qualifizierungslösungen. Dazu gehören zielgruppenspezifische Weiterbildungscurricula, Lernstrategien für lebenslanges Lernen sowie AR/VR ¬Lösungen, E-Learnings und komplette digitale Online¬-Lernsysteme für alle Mitarbeitergruppen und Führungskräfte. Hinter dem Innovationszentrum für Industrie 4.0 steht ein interdisziplinäres und internationales Expertenteam für den Kompetenzaufbau im digitalen Zeitalter. Diese Struktur erlaubt einen ganzheitlichen Digitalisierungsblick. Nicht allein Technologie steht im Mittelpunkt, sondern ebenso Fragestellungen der Organisation, der Prozesse, des Geschäftsmodells sowie der Unternehmenskultur und Führung.

www.i40.de

Über den Hanser Verlag

Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG (Hanser Verlag) ist eines der wenigen mittelständischen Verlagsunternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich noch im Besitz der Gründerfamilie befinden. Hanser, das sind mehrere, verschiedenartige Verlage: ein renommierter Literatur- und Kinderbuchverlag und ein bedeutender industrienaher Fachverlag. Das Profil geht auf das verlegerische Credo von Carl Hanser zurück. Als er seinen Verlag 1928 gründete, waren es von Anfang an zwei unternehmerische Zielsetzungen: ein literarischer Verlag mit hohem Anspruch und ein technischer Fachverlag mit industriellem Praxisbezug. Der Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG erhielt das undotierte Gütesiegel des Deutschen Verlagspreises 2020.

www.hanser.de



Pressekontakt:

Innovationszentrum für Industrie 4.0 GmbH & Co. KG

Frau Anne Koark

Franz-Mayer-Str. 1

93053 Regensburg

fon ..: +49 941 46297780

email : anne.k@i40.de