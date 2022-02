Das Multifunktionsfahrzeug Wave von Crown: Jetzt noch effizienter dank der V-Force Lithium-Ionen-Technologie

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat sein bewährtes Multifunktionsfahrzeug Wave® mit zeitgemäßer V-Force Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet. Die Fahrzeuge der WAV 60 Serie können ab sofort mit zwei verschiedenen Lithium-Ionen-Batteriekonfigurationen bestellt werden. Die ohnehin schon beeindruckende Vielseitigkeit des Wave wird dadurch noch erheblich gesteigert, denn die Möglichkeit des Zwischenladens eröffnet vielfältige neue Einsatzbereiche.

Kunden haben die Wahl: Für Anwendungen im Normalbetrieb bietet Crown seine V-Force Lithium-Ionen-Kompaktbatterie mit 24 Volt und 105 Amperestunden mit einem integrierten 50 Ampere-Ladegerät an. Für den anspruchsvollen Dauerbetrieb steht alternativ eine Konfiguration mit 210 Amperestunden und einem externen Ladegerät zur Verfügung. Für beide Konfigurationen gilt: Wenn der Wave aufgeladen werden muss, wird er einfach an eine normale Steckdose angeschlossen. Auf alle V-Force Lithium-Ionen-Kompaktbatterien gewährt Crown eine Garantie über 5 Jahre.

Der international renommierte Branchenspezialist und Staplertester Theo Egberts hat den WAV 60 mit V-Force Lithium-Ionen-Batterien unter die Lupe genommen. Sein Fazit: „Im Vergleich zu dem 2017 getesteten Modell mit Blei-Säure-Batterie zeigt dieses Fahrzeug eine deutliche Steigerung der Produktivität bei geringerem Energieverbrauch. Darüber hinaus ist der Wave wendiger geworden und bietet ein noch besseres Fahrgefühl.“

„Die Vorteile von Lithium-Ionen-Batterien sind bekannt und liegen auf der Hand“, erklärt Alexander Möllenkamp, Marketing Product Manager EMEA bei Crown. „Damit kann der Wave noch flexibler denn je genutzt werden, da er auch für unvorhergesehene Einsätze kurzfristig zur Verfügung steht. Die höhere Effizienz der wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterien führt zudem dazu, dass unsere Kunden auf Dauer deutliche Produktivitätssteigerungen und Kosteneinsparungen in ihren Unternehmen realisieren können.“

Die wartungsfreie Blei-Säure-Batterie bleibt weiterhin ebenfalls im Angebot. Damit bietet Crown für jeden Kunden die maßgeschneiderte Energielösung, abgestimmt auf die spezifischen Anwendungsanforderungen und die vor Ort vorhandene Infrastruktur.

Der Wave: Vielseitigkeit auf vielen Ebenen

Der intuitiv zu bedienende Wave erhöht gleichzeitig Sicherheit, Produktivität und Flexibilität. Er wird insbesondere dort eingesetzt, wo üblicherweise Leitern benutzt werden, um in bis zu fünf Metern Höhe arbeiten zu können. Das Multifunktionsfahrzeug ist für eine Vielzahl von Anwendungen in engen und hoch frequentierten Umgebungen – sowohl in Einzelhandel, Distribution als auch in der Produktion – konzipiert. Dazu gehören das Handling und der Transport kleinerer Lasten in Wareneingang, Versand und Lagerung sowie das Kommissionieren. Auch für Wartungs- und Reinigungsarbeiten in der Höhe ist der Wave bestens geeignet.

Der Bediener kann mit dem Multifunktionsfahrzeug gleichzeitig fahren und heben, was einen reibungslosen, effizienten Arbeitsfluss möglich macht. Seine beiden Drehstrommotoren sorgen für eine schnelle Beschleunigung und Fahrgeschwindigkeiten bis zu 8 km/h.

Die obere Ladeplattform des Wave trägt Lasten bis zu 90 Kilogramm, die untere weitere 115 Kilogramm. Für noch mehr Flexibilität bei jeder Ladung ist optional eine stufenlos elektrisch höhenverstellbare Ladeplattform erhältlich.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 15.100 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

