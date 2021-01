Das Mittelmeer und der liebe Gott – Ein Blick auf die Ursprünge von Religionen

Dr. Robert Hofrichter untersucht in “Das Mittelmeer und der liebe Gott”, woher Christentum, Judentum und Islam eigentlich stammten und wie viel Wahrheit hinter der Bibel steckt.

Der Autor will und kann in seinem Buch keine Antwort auf die Frage, ob es wirklich einen lieben Gott gibt, geben. Fragen nach der Existenz Gottes entziehen sich den Methoden und Prinzipien der Wissenschaft. Was man aber mit den Methoden der Wissenschaft erforschen kann, sind geschichtliche Ereignisse. Zum Beispiel: War Petrus der erste Papst der Christen, mit Sitz in Rom? Das ist eine wissenschaftlich beantwortbare Frage, zu der Quellen untersucht und Überlieferungen verglichen werden können. Solchen Rätseln nachzugehen, ist gewiss keine Gotteslästerung. Jesus gab es wirklich. Daran zweifeln heute nur sehr wenige Wissenschaftler. Doch wie war er, was hat er geglaubt und was gelehrt? Was wissen wir über die Entstehung der Bibel? Der Autor beginnt in diesem Buch eine spannende Entdeckungsreise, die für so manche Überraschung und vielleicht auch Verunsicherung sorgen wird.

Es stehen in dem Buch “Das Mittelmeer und der liebe Gott” von Dr. Robert Hofrichter keine Antworten auf die großen Fragen, die sich Menschen seit Jahrhunderten stellen. Aber der Autor schreibt etwas über die Ursprünge der Religion an sich und über die Geschichte des gemeinsamen Gottes von Juden, Christen und Moslems. Er erforscht zusammen mit den Lesern, wie aus den 20 Jüngern eines galiläischen Wanderpredigers innerhalb weniger Jahrhunderte die Staatsreligion des Imperium Romanum werden konnte und später die größte Religion der Welt. All das passierte rund um das Mittelmeer, die faszinierendste Region der Menschheitsgeschichte, Wiege der europäischen Zivilisation.

Juden, Christen und Moslems haben eine gemeinsame Geschichte, die am Mittelmeer ihren Anfang nahm.

"Das Mittelmeer und der liebe Gott" von Dr. Robert Hofrichter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21715-7 zu bestellen.

