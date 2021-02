Das Mindzed Potenzial – Ratgeber zur Selbstverbesserung

Zsolt Kucska hilft Lesern in “Das Mindzed Potenzial” beim Erreichen ihres höchsten Potenzials.

Motivationssprüche gibt es wie Sand am Meer und die meisten davon sind den Menschen, die sich gerne selbst weiter entwickeln möchten, nur zu gut bekannt. Allerdings wissen nur die wenigsten Menschen, welche Aktivitäten sie in ihrem Alltag gezielt umsetzen können, um diese Sprüche Realität werden zu lassen. Dieses neue Buch zeigt den Lesern, wie sie innerhalb von 88 Tagen mit nur acht simplen aber lebensverändernden Gewohnheiten zu der besten Version von sich selbst heranreifen können. Sie lernen, wie sie aufbauende Routinen endlich langfristig in ihr Leben integrieren und wie sie mehr Willenskraft entwickeln. Es geht in dem Buch auch darum, wie die Leser ihr Leben mit mehr Dankbarkeit und Achtsamkeit verbringen sollten. Sie erfahren, wie sie den frühen Morgen für sich und ihre Lebensträume nutzen und wie sie endlich ihren inneren Schweinehund überwinden.

Das Buch “Das Mindzed Potenzial” von Zsolt Kucska zeigt den Lesern zudem auf, welcher Zusammenhang zwischen ihrer inneren Welt der Gedanken und Emotionen und ihrer äußeren Realität besteht und wie sie dieses Wissen für sich und ihre Ziele einsetzen können. Dieses Buch ist für all jene Menschen, die lernen wollen, wie man mit dem richtigen Mindset und den richtigen Gewohnheiten zu dem Menschen werden kann, der in der Lage ist seine Träume und Ziele Wirklichkeit werden zu lassen!

“Das Mindzed Potenzial” von Zsolt Kucska ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16106-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

