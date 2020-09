Das Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld zählt bundesweit zu den Besten

Erfolg beim Wettbewerb Top 250

Ein Lichtblick in turbulenten Zeiten. Der Jubel war groß beim Team vom Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld. Denn das Hotel überzeugte zum wiederholten Male bei der Wahl „Top 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“. So holte das Krefelder Haus für seine „Kreativprozesse“ den 2. Platz und erreichte einen 8. Platz im Bereich „Konferenz“.

„Gerade in diesen für die Hotellerie so schwierigen Zeiten motiviert uns dies Auszeichnung besonders, weiterhin unsere Visionen Wirklichkeit werden zu lassen und am Puls der Zeit zu bleiben“, betont Hoteldirektor Walter Sosul. Im Rahmen der festlichen Preisverleihung auf Schloss Hohenkammer wurden die Ergebnisse des mehrstufigen Prüfungsverfahrens vorgestellt, bei dem sämtliche Bewerber auch vor Ort begutachtet wurden. Im Zeitraum vom 29. Mai bis 31. Juli fand in diesem Jahr die Abstimmung für die „Besten Tagungshotels in Deutschland 2020“ statt. Rund 23.000 Führungskräfte, Trainer und weitere „Vieltager“ waren dazu aufgerufen, das beste Tagungshotel in den Kategorien Seminar, Konferenz, Klausur, Kreativprozesse und Event zu wählen. „Für uns ist es eine große Ehre, zum wiederholten Male aufs Siegertreppchen zu kommen“, so Walter Sosul. „Dabei ist das Geheimnis unseres Erfolges, die Beständigkeit des Zieles.“

Im Buch „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ werden die von einem kompetenten Autorenteam vor Ort geprüften und dann ausgewählten besten Häuser in Wort und Bild vorgestellt. Der gleichnamige jährliche Wettbewerb findet ausschließlich unter den im Buch vorgestellten Hotels statt. „Jedes Hotel, welches aufgenommen wurde, kann für sich in Anspruch nehmen, zu den Besten der Branche zu gehören“, betont Hoteldirektor Walter Sosul. „Da wir schon seit fast zwei Jahrzehnten dabei sind, fühlen wir uns bestätigt, den richtigen Weg zu gehen. Dies gelingt uns aber nur, weil das ganze Team ständig neue Ideen engagiert vorantreibt.“ Dazu gehören auch die jüngst entwickelten covid-konformen, kontaktlosen Hausführungen über eine neue 360°-Erlebnistour sowie ein Hotelvideo mit außergewöhnlichen Ein- und Ausblicken. „Bereits beim Anklicken des virtuellen Rundgangs hat man das Gefühl, tatsächlich vor Ort zu sein“, erklärt Walter Sosul. „Wie bei einer persönlichen Führung kann man sich in Ruhe im ganzen Haus umschauen und trotzdem die Lebendigkeit der Umgebung spüren.“ Die zahlreichen Innovationen in der hauseigenen K4 Akademie und das mehrfach ausgezeichnete Konzept der „LERN&DENKERwerkStadt“ sorgten darüber hinaus dafür, dass das Krefelder Hotel schon seit langem zu den „Excellenten Lernorten“ in Deutschland zählt.

Das 4-Sterne Superior Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld liegt an einem 18-Loch-Golfplatz. Mit der innovativen „LERN&DENKERwerkStadt“, der K4 Akademie für außergewöhnliche Teambuilding-Incentives sowie 16 Veranstaltungsräumen für bis zu 450 Personen empfiehlt sich das Haus für anspruchsvolle Seminare und Tagungen. Es verfügt über 155 komfortable, klimatisierte Zimmer, darunter barrierearme sowie speziell für Familien geeignete Räume, teilweise mit Balkon. Alle bieten kostenfreies Wi-Fi. Die Liebe zu Weinen und internationalen Spezialitäten aus saisonalen, frischen Zutaten prägen das Restaurant AUGENBLICK. Zum Tages-Ausklang oder Aperitif lädt die Bar TREFFPUNKT ein. Das Haus wurde mehrfach als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet.

Firmenkontakt

Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Walter Soul

Elfrather Weg 5

47802 Krefeld

+49 2151 956 0

H5402@accor.com

https://www.mercure-tagungs-und-landhotel-krefeld.de

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de

Bildquelle: Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld