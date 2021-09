Das Lüneburger StartUp „PobBits“ produziert gesunde, ohne Zuckerzusätze, vegane Snacks aus Hülsenfrüchten.

PobBits sind ein veganer, proteinreicher Snack auf Linsenbasis. Wir hauchen der super gesunden Hülsenfrucht neues Leben ein und beweisen, dass Linsen keineswegs langweilig sein müssen!

„Linsen im Fokus“ – Das Lüneburger StartUp „PobBits“ produziert

gesunde, vegane Snacks aus Hülsenfrüchten.

Wer bei Linsen nur an die kleinen, runden Dinger aus Omas Suppentopf denkt, sollte eventuell

umdenken. Das Team von PobBits um den Lüneburger Gründer Oliver Schein haucht der gesunden

Hülsenfrucht seit Anfang des Jahres neues Leben ein und beweist, dass diese keineswegs langweilig sein müssen!

Vor Ort in Handarbeit hergestellt, entstehen „Vor dem Bardowicker Tore“ neuartige Snacks in

verschiedenen Geschmacksrichtungen. Nach einiger Entwicklungszeit ist es gelungen, mit nur wenigen Zutaten – in der Regel pro Sorte drei bis vier – leckere und vor allem gesunde, proteinreiche und vegane Knuspereien zu präsentieren.

Nachhaltige und gesunde Innovation aus der Hansestadt „Linsen sind mit einem Eiweißanteil von etwa 25%, ihrem hohen Zink- sowie Eisengehalt, und der

vielseitigen Fülle an lebenswichtigen Vitaminen und Nährstoffen eine leicht verdauliche und trotzdem ballaststoffreiche Grundlage für den kleinen Hunger zwischendurch“ erklärt Oliver Schein den Grund für den Einsatz dieser ungewöhnlichen Zutat. „In Kombination mit unseren natürlichen Saftkonzentraten entsteht so ein Snack für jede Gelegenheit und für jeden Geschmack“, so Schein weiter.

Ganz besonderer Wert wird bei PobBits auch auf den Umweltschutz gelegt: „Stolz sind wir darauf, dass nicht nur in der Produktion unserer Puy-Linsen wenig Wasser verbraucht wird, sondern der Anbau auch die Qualität des Bodens verbessert und ihn fruchtbarer macht“ führt der Gründer aus.

Wichtig ist dem Inhaber auch, zu erwähnen, dass PobBits vegan und glutenfrei sind, sowie ohne

Zuckerzusatz in der Produktion auskommen. „Als Familienvater macht man sich ja so seine Gedanken“, erklärt der Lüneburger seine Motivation.

Für die Zukunft planen Schein und sein vierköpfiges Team neben neuen Geschmacksrichtungen auch eine Expansion am Standort Lüneburg, um der Nachfrage gerecht zu werden. Neben den fruchtigen Sorten „Mango-Kokos“ und „Himbeer-Agave“ soll so auch der Kundenwunsch nach herzhaften Varianten schneller erfüllt werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PobBits – Oliver Schein

Herr Oliver Schein

Wedekindstraße 8

21337 Lüneburg

Deutschland

fon ..: 04131 7066499

web ..: http://www.pobbits.de

email : schein@pobbits.de

