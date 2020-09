Das Ende der Masken-Qual – SILKMASK: Endlich freies Atmen in Flugzeug, Bahn, ÖPNV, am Urlaubsort, in der Schule und bei Meetings

Digitale Transformation - Die Digitalisierung ist beim Arbeiter-Samariter-Bund in Peine schon lange keine Vision mehr, sondern Realität. Digitale Transformation - Die Digitalisierung ist beim Arbeiter-Samariter-Bund in Peine schon lange keine Vision mehr, sondern Realität. Sie beeinflusst alle Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel in den Bereichen der Finanzen und des Controllings, in der ambulanten Pflege, in den Tagespflegen, im Vertrieb, im Marketing, im Fahrdienst und in der...