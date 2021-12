Das einzigartige Engelevent – Webinar Livestream Energie der Engel nutzen

Ein Webinar Livestream über drei Tage, der lebensverändernd sein kann. Das ist das Versprechen von Nadja Hafendörfer, die dieses Webinar live gemeinsam mit Udo Golfmann durchführen wird.

Stuttgart, 01.12.2021 – Mit einem Engel Webinar Livestream das Leben verändern.

Das geführte Engel Webinar mit Nadja Hafendörfer und dem bekannten Engeltherapeuten Udo Golfmann, ist ein Weg für Jeden, der mit Hilfe der Engel sein Leben harmonischer, glücklicher und zufriedener gestalten möchte. Den Weg zu sich selbst wiederzufinden, die Heilung mit den Engeln und in größter Harmonie sein eigenes Leben zu gestalten, dabei helfen die Engel der geistigen Welt.

Die Kunst, mit Engeln zu kommunizieren

In dem Seminar wird die Kunst gelernt, Engel zu sehen und zu hören, mit den Engeln zu kommunizieren und sich für klare Botschaften der Engel zu öffnen. Das Engel Webinar Livestream ist ein intensives Seminar, in dem jeder erlernen kann mit den Engeln in Kontakt zu gehen und eine Heilung mit den Engeln erlebt.

Es geht unter anderem darum, mit Engelenergien umzugehen, den Unterschied zu echten Engelbotschaften zu verstehen. Eine energetische, spirituelle Reise, um den Körper, die Seele und den Geist wieder in Einklang zu bringen. Weiterhin wird gemeinsam erarbeitet, wie man traumatische Energien aus der Vergangenheit auflösen kann, das Auflösen schwarzer Magien und sich vor Angriffe der dunklen Seite zu schützen.

Konkreter und nützlicher Inhalt für den Alltag

Das Live Webinar bietet allen Teilnehmern einen klaren Fahrplan, wie man die Botschaften und Energien der himmlischen Wesen in den eigenen Alltag integriert.

Die Engel begleiten jeden im Alltag, aber nicht jeder kann sie sehen oder ihre Botschaften empfangen. Die Engel dürfen nicht immer in das tägliche Lebensgeschehen eingreifen und dennoch sind sie da. In dem Engel Webinar bekommen die Teilnehmer ein Gespür dafür, wie man die feinen Botschaften der Engel empfangen kann, und wie jeder durch die Engel unterstützt wird.

Neuanfang mit der Energie und Unterstützung der Engel

In jeglichen Lebensbereichen wie, im Job, im partnerschaftlichen Bereich oder im eigenen privaten Bereich kann die Anleitung der Engel das Leben zum Positiven verändern. Am Ende der Online Veranstaltung hat man das Wissen, die Fähigkeiten und die Motivation mit seinem eigenen Leben neu durchzustarten.

Das Webinar entwickelt eine ganz eigene, positive Energie, die jeder Teilnehmer spüren kann und noch lange danach davon zehrt. Es gibt konkrete Anleitung, wie man die Engel in den eigenen Alltag integrieren kann, um zu jederzeit die Botschaften zu erhalten, um die man bittet. Diese Hinweise sind essentielle Entscheidungshilfen, um den besten Weg zu finden.

So kann es gelingen, endlich das eigene Leben nach seinen eigenen Vorstellungen auszurichten, nicht mehr so abhängig von dem Umfeld in dem man lebt und allgemein von der Außenwelt. Es ist ein Weg, seine eigenen Entscheidungen vertrauensvoll zu treffen, sich nicht vom Außen manipulieren zu lassen, oder die Wünsche und Anforderungen anderer Menschen zu übernehmen. Letztlich geht es um das eigene Lebensglück.

Der Engel Webinar Livestream beginnt am 25.März 2022 und endet am 27 März 2022. Hier erfährst Du alles über die Welt der Engel, Du erfährst einen neuen Weg in Deinem Leben. Du erhältst einen spirituellen Lebensweg durch die Heilung mit den Engeln, den Du für immer in Deinem Gedächtnis halten wirst. Starte jetzt die Gelegenheit Dich an dem Engel Webinar anzumelden und gehe den Weg der Heilung mit den Engeln. Noch ein letzter Hinweis: Damit Nadja Hafendörfer und Udo Golfmann sich um jeden einzelnen Teilnehmer individuell kümmern können, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung (12-2021)

Frau Nadja Hafendörfer

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0176-20333691

web ..: https://nadja-hafendoerfer.com

email : service@nadja-hafendoerfer.com

Nadja Hafendörfer vereinbart auf beeindruckende Weise natürliches Talent und professionelle Ausbildung. Sie wurde als Lichtkind geboren – mehr dazu in ihrer Biografie – und beeindruckt die Menschen in ihrer Gegenwart durch ihre erstaunlichen Empathie Fähigkeiten. Darüber hinaus hat Sie eine intensive Reiki-Ausbildung absolviert, ist in der Reinkarnartionstherapie ausgebildet und wurde vom deutschlandweit anerkannten Engeltherapeuten Udo Golfmann als Heilerin und spirituelle Lebensberaterin unterwiesen.

Pressekontakt:

Nadja Hafendörfer Quantenheilung

Frau Nadja Hafendörfer

Heinrich-Baumann-Str. 15

70190 Stuttgart

fon ..: 0176-20333691

web ..: https://nadja-hafendoerfer.com

email : service@nadja-hafendoerfer.com