Das einsame Herz des Nebelfängers – Erzählung aus der Gegenwart und dem viktorianischen Zeitalter

Jürgen Binders Protagonist verliert sich in “Das einsame Herz des Nebelfängers” oft in der viktorianischen Stadt seiner Imagination.

In einem einzigen, großen Tagtraum und auf Pfaden, die meist irgendwo neben der sichtbaren Wirklichkeit liegen, verläuft Aaron Bellanys Leben zwischen dem London der Gegenwart und der viktorianischen Stadt seiner Imagination. Nur er allein weiß von seiner tiefen Zuneigung zu einer Frau, mit der er sich seelisch verwandt glaubt und die dennoch unerreichbar für ihn bleibt.

Bis zum Ende hofft Aaron Bellany, dass diese Frau ihn wahrnimmt und etwas von der einsamen, verzweifelten Liebe, die er empfindet, bemerkt. Er wünscht sich, dass diese Liebe zumindest in ihrem Herzen weiterleben könnte. Doch von Tag zu Tag mehr, sieht er seine Traumnebel und sich selbst verschwinden, ohne zu erfahren, ob sich irgendeine seiner Hoffnungen erfüllt hatte.

Die Leser verlieren sich in der Erzählung “Das einsame Herz des Nebelfängers” von Jürgen Binder zusammen mit dem Protagonisten im London der Gegenwart, aber auch im London des viktorianischen Zeitalters. Das Buch selbst ist wie ein Traum, aus dem man nicht entkommen kann oder will – und man kann die Geschichte durchaus in einer (etwas längeren) Lesesitzung beenden, um diesen Traum nicht vorzeitig zu beenden. Die romantische Geschichte zieht die Leser in den Bann und liefert ansprechende, romantische Unterhaltung.

“Das einsame Herz des Nebelfängers” von Jürgen Binder ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14286-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de