Das Duo für smartes Heizen – unkompliziert und effektiv

Mit dem DuoFern Heizkörperstellantrieb und dem DuoFern Raumthermostat der zweiten Generation jeden Raum individuell beheizen und Energie sparen

Zwei Produkte: Mehr braucht es nicht, um die Wohnräume smart und energieeffizient zu beheizen. Denn smartes Heizen geht auch als unkomplizierte Stand-Alone-Lösung: Der DuoFern Heizkörperstellantrieb und das DuoFern Raumthermostat, die jetzt beide in der zweiten Generation erhältlich sind, können per Funk direkt miteinander kommunizieren. Einfach den Heizkörperstellantrieb am Raumthermostat anmelden und schon kann die persönliche Wohlfühltemperatur für jeden einzelnen Raum flexibel festgelegt werden. Perfekte Temperatur zu jeder Zeit und obendrein noch Energie sparen – so geht smartes Heizen auf die unkomplizierte Art.

Das smarte Heiz-Duo ist schnell nachgerüstet

Naturgemäß hat die Heizung in der kalten Jahreszeit Hochsaison, schließlich geht nichts über ein behaglich warmes Zuhause. Wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, drehen viele Bewohnerinnen und Bewohner in der gesamten Wohnung die Heizung auf – und nicht selten erst an den ersten wärmeren Frühlingstagen wieder herunter. In der Zwischenzeit geht jedoch viel Heizenergie verloren – vor allem, wenn auch Räume, die selten genutzt werden, durchgehend beheizt werden. Auf die Heizung entfällt ein Großteil der Verbrauchskosten im Haushalt. Wer hier auf Effizienz setzt, kann also eine Menge Geld sparen. Die Lösung ist eine intelligente Heizungssteuerung, die individuelles und energiesparendes Heizen möglich macht. Mit der Kombination aus dem DuoFern Heizkörperstellantrieb 2 und dem DuoFern Raumthermostat 2 lässt sich das schnell und einfach in jeder Wohnsituation realisieren. Egal, ob es nur darum geht, das selten genutzte Arbeits- oder Gästezimmer nach Bedarf zu beheizen oder ob die Heizungen in jedem Raum gesteuert werden sollen – das smarte Heiz-Duo ist im Handumdrehen installiert und lässt sich so flexibel nachrüsten. Die alten Heizkörperarmaturen werden durch die neuen Heizkörperstellantriebe ersetzt und das smarte DuoFern Raumthermostat ist im Austausch gegen den bisherigen Regler blitzschnell montiert.

Einzelraumregelung beim Heizen für weniger Energieverlust und mehr Komfort

Der große Pluspunkt intelligenter Heizungssteuerung ist, dass man für jeden einzelnen Raum die optimale Wohlfühltemperatur festlegen und steuern kann, selbstverständlich auch abhängig von bestimmten Zeiten. Mit dem DuoFern Raumthermostat 2 lassen sich bis zu sechs Schaltzeitpunkte und vier individuelle Soll-Temperaturen täglich programmieren. So ist beispielsweise das Badezimmer pünktlich für die morgendliche Dusche schön warm, danach regelt sich die Heizung herunter. Beim Zähneputzen vor dem Zubettgehen gehören kalte Füße dank der Zeitautomatik des Raumthermostats der Vergangenheit an. Mit dem Tages- und Wochenprogramm lässt sich einstellen, dass an Wochentagen das Arbeitszimmer für einen guten Start in den Home-Office-Tag zum Arbeitsbeginn die optimale Temperatur hat, aber an Wochenenden nur auf Sparflamme beheizt wird. Durch einen kontinuierlichen Temperaturabgleich wissen die smarten Heizprodukte genau, wie warm es in dem jeweiligen Raum ist und halten sicher die gewünschte Temperatur. Optional können auch die gemessenen Werte des Raumthermostates zur Steuerung des Heizkörperstellantriebes genutzt werden. Besonders nützlich ist das, wenn diese in Nischen oder an sehr kalten Wänden verbaut sind und die IST-Temperatur von der eigentlichen Raumtemperatur abweicht.

Wer sich noch mehr Automatikfunktionen wünscht, kann den DuoFern Heizkörperstellantrieb 2 und das DuoFern Raumthermostat 2 jederzeit in das HomePilot-Smart-Home integrieren und sich so über noch mehr Komfort freuen.

Über die Rademacher Geräte-Elektronik GmbH:

Der Name Rademacher steht von jeher für fortschrittliche Technologien und Produktentwicklungen, die dem Markt entscheidende Impulse gegeben haben. Vom automatischen Gurtwickler Anfang der 80er Jahre, mit dem heute Millionen von Haushalten ausgestattet sind, über den elektronischen Rohrmotor für die Rollladenautomation bis zum ersten KNX-Rohrmotor, der ohne Aktor direkt an die Busleitung angeschlossen wird. Heute ist Rademacher einer der führenden Hersteller im Bereich Rollladen- und Hausautomation und bietet verschiedenste elektronische Lösungen für Komfort und Sicherheit rund ums Haus. Bekannte Produktlinien bei Antrieben und Steuerungssystemen für Rollläden, Markisen und Garagentore sind u.a. RolloTron®, RolloTube®, RolloPort®, RolloHomeControl®, RolloSolutions® und HomePilot®.

Firmenkontakt

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137

peggy.losen@rademacher.de

http://www.rademacher.de

Pressekontakt

becker döring communication

Teresa Grimm

Löwenstr. 4

63067 Offenbach

069 – 4305214-15

t.grimm@beckerdoering.com

http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: © Rademacher