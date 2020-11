Das Dritte Testament auf der Grundlage des Buch des Wahren Lebens

Das Dritte Testament richtet sich an die gesamte Menschheit und enthält die Göttliche Heilslehre für die heutigen Generationen am Abgrund – Am Beginn der dritten – nun spiritualistischen – Heilszeit.

Wir befinden uns am Beginn der dritten Heilszeit – der Trinitarisch-Marianischen Epoche des Heiligen Geistes.

“Wenn Licht keine Ressource ist, leben wir in der ersten Dimension (In der Dunkelheit)!”

Am 1. September 1866 hat für uns ein neues Zeitalter begonnen, das Zeitalter des Lichtes und der Liebe.

Wie Er es Seinen Jüngern versprochen hat, ist Christus, welcher unser Vater ist, ein weiteres Mal zu der Menschheit am Abgrund gekommen, um sie aus der Hand des Pharao zu befreien, welche der immer weiter fortschreitende Materialismus ist.

Sein Bote, Roche Rojas, begann am 1. September 1866 in Mexiko, Christus den Weg zu bereiten, wie es einst Johannes der Täufer in der Wüste getan hat, erfüllt vom Geist des Elia, der immer der göttliche Vorläufer gewesen ist.

Roche Rojas, ein Sendbote Gottes, begann 1866 in Vororten von Mexiko City Versammlungsorte zu gründen, in denen sich einfache Menschen ohne Zugehörigkeit zu einer Kirche trafen und von ihm auf ihren Auftrag vorbereitet wurden, Christus als ‘Stimmträger’ zu dienen.

Ab 1884 – 1950 kam Christus in der Wolke (geistig) zur Menschheit zurück, um ihr seine Heilslehre zu bringen. Seine von ihm ausgewählten ‘Stimmträger’, auch Goldfedern genannt, wie z. B. Damiana Oviedo, schrieben aus den Göttlichen Kundgaben, die sie in der Trance empfingen und auf Sein Geheiß hin Das Buch des Wahren Lebens, welches die Weisheit Gottes ist, als Vermächtnis für die Menschheit und als Grundlage für Das Dritte Testament, für die dritte Heilszeit, welche nicht mosaisch, nicht christlich sondern spiritualistisch genannt wird.

Erfahren Sie mehr darüber unter:

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com

Besuchen Sie meine Seite und suchen Sie das Gespräch.

Das Buch des Wahren Lebens

Das Buch des Wahren Lebens –

Offenbarungen Jesu Christi

gegeben zu Mexiko 1884 – 1950 –

als Grundlage für Das Dritte Testament

Buch des Wahren Lebens

