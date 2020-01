Das Dienstleistungsangebot der SeniorenLebenshilfe

nun auch in Tiefenbronn verfügbar

Tiefenbronn, 24.01.2020. Den Lebensabend in den eigenen vier Wänden und in der gewohnten Umgebung zu verbringen, davon träumen viele Senioren. Mit den vielfältigen Leistungen der SeniorenLebenshilfe können sich ältere Menschen diesen Traum erfüllen. Die Seniorenbetreuung der SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen in Ihrem Alltag und macht ihnen das selbstbestimmte Leben leichter. Mit Sandra Kirchherr als neuer Lebenshelferin ist das Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch in Tiefenbronn und Umgebung verfügbar. Weitere Informationen über Sandra Kirchherr und die SeniorenLebenshilfe erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Tiefenbronn.

Für mehr Lebensqualität und ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe von der Berlinerin Carola Braun. Zusammen mit ihrer Familie und den Lebenshelfern, die im gesamten Bundesgebiet tätig sind, verfolgt sie das Ziel, mehr Menschlichkeit in die Betreuung älterer Menschen zu bringen. Carola Braun war selbst als Lebenshelferin tätig, bevor sie erkannte, wie wichtig ein weiterer Ausbau der Seniorenbetreuung ist. Die SeniorenLebenshilfe bietet Unterstützung im vorpflegerischen Bereich. Die Lebenshelfer arbeiten dabei auf selbstständiger Basis und werden von der Zentrale in Berlin aus bestmöglich unterstützt. In den letzten Jahren hat sich ein gut aufgestelltes Netz über das gesamte Bundesgebiet entwickelt.

Seniorenbetreuung nach Maß

Die SeniorenLebenshilfe bietet älteren Menschen ein individuelles und bedarfsgerechtes Angebot, das sich an den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Senioren orientiert. Die sinnvolle Unterstützung im Alltag kann aus dem Säubern der Wohnung, dem Waschen der Wäsche sowie dem gemeinsamen Zubereiten der Mahlzeiten bestehen. Auch zum Einkaufen, zum Arzt oder zum Besuch auf dem Friedhof begleiten die Lebenshelfer ihre Senioren. Dafür steht bei Bedarf ein Auto zur Verfügung. Mit dem vielfältigen Angebot sorgen die Lebenshelfer nicht nur für eine Erleichterung im Alltag, sie werden auch zu einem wertvollen Freizeitpartner und einer geschätzten Vertrauensperson. Die Lebenshelfer bieten ihren Senioren Abwechslung und haben stets ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte.

Sandra Kirchherr kümmert sich fortan um Senioren in Tiefenbronn und Umgebung

Senioren bei den vielfältigen Herausforderungen ihres Alltags zu unterstützen, das ist die Vision von Sandra Kirchherr. Wenn es die körperliche Verfassung, die nachlassende Gedächtnisleistung sowie der fehlende Überblick es nicht mehr zulassen, dass sich ältere Menschen alleine um ihre Angelegenheiten kümmern können, dann ist die gelernte Kauffrau für Bürokommunikation für sie da. Sandra Kirchherr wurde 1977 in Leonberg geboren und hat sich während der Elternzeit ihrer beiden Söhne dazu entschlossen, Senioren durch ihre Tätigkeit fortan etwas zurückzugeben. Sie möchte es den älteren Menschen im Alltag leichter machen und ihnen dadurch ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Neben ihrer Familie verbringt die Lebenshelferin viel Zeit mit ihrem Hund und geht gerne ins Kino. Ihre Vorliebe für Gesellschaftsspiele kommt auch ihren Senioren bei der sinnvollen Gestaltung ihrer Freizeit zu Gute.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Ständig ist das familiengeführte Unternehmen auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, die Senioren das Leben leichter und schöner machen. Wenn Sie Interesse daran haben, selbst in diesem Bereich tätig zu werden, dann finden Sie auf der Webseite der SeniorenLebenshilfe weitere Informationen dazu. Auch wenn Sie auf der Suche nach einem persönlichen Lebenshelfer sind, werden sie dort fündig.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.