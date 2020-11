Das Büchlein für Wartende! – Wie Zeiten des Stillstands neue Perspektiven eröffnen können

Der Autor Steffen Kersken gibt in seinem neuen Werk “Das Büchlein für Wartende!” hilfreiche und humorvolle Tipps, wie man die Zeit des Wartens sinnvoll nutzen kann.

Im Laufe des Lebens verbringt der Mensch nicht nur Tage, sondern Monate und Jahre seines Lebens mit Warten. Ob beim Arzt, Amt oder im privaten Bereich, es gibt kaum einen Tag, an dem man nicht die ein oder andere Minute wartet. Der Autor macht aus der Not eine Tugend, so dass aus der Wartezeit eine Atempause, ein Innehalten wird. Denn sein Buch ist gefüllt mit Anekdoten und Geschichten für das Krankenbett und den Wartesaal, für Traurige und Gescheiterte.

Mit seiner gewohnt süffisanten niederrheinischen Art wirft der Autor Steffen Kersken in seinen Geschichten einen Blick auf Lebenskrisen. Denn in diesen Zeiten braucht der Mensch Stabilität statt Wachstum. Mit herzlichen Anekdoten und kleinen Impulsen widmet er sich den Momenten des Scheiterns, schmerzlichen Verletzungen, Krankheit und Veränderung. Also den Momenten, in denen wir uns neu erfinden müssen. Denn in Krisen können wir wachsen, auch wenn wir das (noch) nicht sehen.

Die Texte von Steffen Kersken werden durch die schöpferischen Bilder der niederrheinischen Foto-Künstlerin Petra Klein ergänzt.

“Das Büchlein für Wartende!” von Petra Klein und Steffen Kersken ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-7168-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de