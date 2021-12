Das Beste zum Schluss: „WINTER SALE“ bei IHG Hotels & Resorts

Bis zu 25 % auf die Best Flexible Rate in über 600 teilnehmenden IHG Hotels europaweit – nur für kurze Zeit

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und manch einer nutzt die Ruhe an den Feiertagen vielleicht für die Reiseplanung oder um die persönliche Bucket List für 2022 zu erstellen. Für alle, die im kommenden Jahr vor allem eins, nämlich wieder reisen wollen, bietet IHG Hotels & Resorts kurz vor Schluss einen attraktiven Winter Sale mit bis zu 25 % Rabatt auf die Best Flexible Rate IHG-Rate bei Buchung der „Frühbucherrate“ – erhältlich in über 600 teilnehmenden Hotels in ganz Europa: von InterContinental, Kimpton, voco, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday Inn Express oder Staybridge Suites. Da sich Reisepläne gerade in diesen Zeiten ändern können, bietet IHG Hotels & Resorts zudem flexible Stornierungsmöglichkeiten, so dass der Aufenthalt bis zu sieben Tage vor Ankunft kostenlos storniert werden kann.

Familien sparen zusätzlich! Wer noch nach einem Ausflugsziel für die Schulferien sucht, sollte ein Auge auf die teilnehmenden Holiday Inn und Holiday Inn Express Hotels haben, hier lässt es sich zusätzlich zum Winter Sale kräftig sparen, denn Kinder essen und übernachten umsonst. Weitere Informationen zu Kids Free unter: https://www.ihg.com/holidayinn/content/de/de/offers/kids-free

Mit dabei beim Winter Sale sind unter anderem das Holiday Inn Munich City Centre und das Holiday Inn Frankfurt – Alte Oper, beide zentral gelegen und ideal für einen Städtetrip mit der ganzen Familie.

Das Angebot ist buchbar vom 29. Dezember 2021 bis zum 12. Januar 2022, für Aufenthalte vom 2. Januar bis zum 4. September 2022.

DIE DETAILS:

-Der Winter Sale ist live vom 29. Dezember 2021 bis 12. Januar 2022

-Gültig für Hotelaufenthalte vom 2. Januar 2022 bis 4. September 2022

-Bis zu 25% Rabatt auf den Best Flexible Tarif bei Buchung der „Frühbucherrate“ oder „Frühbucherrate – IHG® Rewards-Mitgliederrate“

-Mindestanzahlung von einer Nacht bei kostenloser Stornierung mit voller Rückerstattung bis zu sieben Tage im Voraus

-IHG Rewards-Mitglieder erhalten exklusive Mitgliederpreise und sparen noch mehr, wenn sie direkt auf ihg.com buchen.

-Jetzt buchen unter: ihg.com/winter-germany

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels, voco Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Kontakt

KPRN network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Theresienstrasse 73

80333 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @ IHG Hotels & Resorts