Das besondere Geschenk für besondere Frauen

Freieweiber.de heißt die Internetseite, die es sich zum Ziel gemacht hat, Frauen mehr Sichtbarkeit zu ermöglichen.

Hier erscheinen regelmäßig neue Artikel über Frauen, die durch ihre Lebensführung, ihre Talente und durch ihr Handeln für Eindruck sorgen. Es gibt viele Frauen, die nicht vergessen werden sollten.

Bei diesem Projekt geht es nicht um Männer, nicht um Geschlechterkampf und nicht vordergründig um Gleichberechtigung. Vielmehr liegt dem Projekt die Erkenntnis zugrunde, dass Aufmerksamkeit für eine wachsende Bedeutung sorgt. Der Fokus wird auf weibliche Personen gelegt, um ihnen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Doch den Macherinnen und Machern geht es nicht nur um prominente Frauen. Vielmehr werden auch diejenigen gesehen, die Tag für Tag fernab des Rampenlichts dafür sorgen, dass die Gesellschaft funktioniert.

Es ist nicht leicht für eine Frau, einen Weg in die Öffentlichkeit zu finden. Viele Plätze, zum Beispiel in den Geschichtsbüchern, sind bereits besetzt. Wer weiß schon, wer Emilie Schindler war oder welche Motivation die Künstlerin Niki Saint Phalle zu ihren opulenten Skulpturen getrieben hat? Es soll ein immer umfassenderes Bild von Frauen und ihrer Wirkung auf die Gesellschaft entstehen.

Aus diesem Grund sind die Besucher der Seite aufgerufen, Texte über Frauen zu verfassen, die ihnen ganz persönlich wichtig sind. Zwei Vorteile werden damit erreicht:

1. Das Bild von Frauen wird vielfältig gestaltet und durch “normale” Frauen erweitert.

2. Die betreffende Frau erfährt Wertschätzung und Bedeutung.

So können Töchter über ihre Mütter, Partner über ihre Partnerinnen und Freundinnen über andere Freundinnen schreiben. “Frauen haben Bedeutung und sollten sichtbar sein” steht hinter der Aktion. Ein solcher Artikel auf freieweiber.de eignet sich auch wunderbar als Geschenk. Den Anfang macht die Initiatorin der Idee, Stefanie Schmidt von der Textschmiede Schmidt, mit ihrer eigenen Großmutter, einer Trümmerfrau, die ihre Kinder, Enkel und Urenkel nachhaltig beeinflusst hat.

Ein solcher Artikel könnte sich als beliebtestes Geschenk 2021 herausstellen, denn nichts ist so sehr Mangelware im Leben vieler Frauen wie Anerkennung. Ein Besuch auf der Seite freieweiber.de lohnt sich in jedem Fall und der kostenlose Newsletter hält Interessierte auf dem Laufenden über neue Artikel.

