Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde an der Ostsee bietet an den Feiertagen stimmungsvolle Arrangements

Weihnachten, Silvester & Meer

München/ Travemünde, 08. Dezember 2021. Festliches Weihnachtsdinner mit Blick auf den weißen Ostseestrand, elegante Silvesterparty im historischen Ballsaal und kulinarischer Hochgenuss rund um die Uhr – das alles erwartet die Gäste des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde während der Feiertage. Auch die Umgebung des Grand Hotels, in erster Reihe an der Strandpromenade von Travemünde gelegen, hat sich in Weihnachtsstimmung gebracht und sorgt mit romantischen Strandspaziergängen an der winterlich rauen Küste oder einem Ausflug zum traditionellen Weihnachtsmarkt im nahen Lübeck für Festtagslaune. Danach wartet eine Tasse wärmender Tee im gemütlichen Lounge Sessel vor dem Kamin, bevor man Körper & Geist im Spa mit beheiztem Pool, Sauna und Dampfbädern entspannt.

Heiligabend im Holstein“s

Warum nicht die Hektik der Vorweihnachtszeit hinter sich lassen und die Vorbereitungen des Weihnachtsdinners getrost in andere Hände geben? Statt Festtagsstress lässt sich der Heiligabend auch ganz entspannt mit Freunden und Familie bei einem exquisiten 5-Gang-Menü im weihnachtlich geschmückten Restaurant Holstein“s genießen. Den Nachmittag verbringt man statt gestresst in der Küche lieber in kuschelige Decken gehüllt und vor knisternden Feuerschalen auf der Hotelterrasse – bei Bratapfel, Glühwein und selbstgemachtem Gebäck – bevor die Feier mit einem Glas Champagner vor dem imposanten Weihnachtsbaum im historischen Ballsaal beginnt.

Grande Finale im Ballsaal

Der Silvesterabend startet mit einem genussvollen ATLANTIC-Silvester-Büffet im Restaurant Baltic View. Danach geht es beschwingt hinüber ins neue Jahr: Coole Drinks, leckeres Fingerfood-Buffet und Partysounds von DJ Jan, die Silvesterparty in der Seven C“s Bar und im festlichen Ballsaal des Hotels ist legendär. Das beliebte Mitternachtsfeuerwerks im Hotelgarten mit Blick auf die Lübecker Bucht findet abhängig von den aktuellen Corona-Auflagen unter Vorbehalt statt.

Weihnachten/Silvester Arrangements 2021/22

MERRY CHRISTMAS

-Wahlweise 2 oder 3 Übernachtungen im Doppel- oder Einzelzimmer inklusive ATLANTIC Wohlfühlpaket

-Reichhaltiges Frühstücksbuffet

-Weihnachtliche Dekoration und Willkommensüberraschung auf dem Zimmer

-Ein weihnachtliches 4-Gang-Menü am Abend des 23. Dezember oder des 1. Weihnachtsfeiertags serviert im Restaurant Holstein“s

-Ein 5-Gang Heiligabend Menü inklusive einem Glas Champagner zur Begrüßung, serviert im Ballsaal vor unserem Weihnachtsbaum (um 18:00 Uhr)

Preis:

2 Übernachtungen, buchbar mit Anreise am 23. oder 24. Dezember 2021

ab EUR 419,00 pro Person im Doppelzimmer

ab EUR 508,00 im Einzelzimmer

3 Übernachtungen, buchbar mit Anreise am 22., 23. oder 24. Dezember 2021

ab EUR 534,00 pro Person im Doppelzimmer

ab EUR 669,00 im Einzelzimmer

SILVESTERURLAUB AM MEER

-4 oder 5 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive ATLANTIC Wohlfühlpaket

-Reichhaltiges Frühstücksbuffet

-Willkommensüberraschung auf dem Hotelzimmer

-3-Gang-Menü am Abend des Anreisetags serviert im Restaurant Holstein“s

-Silvesterabend im Restaurant Holsteins inklusive Silvesterparty in der Seven C’s Bar: Champagnerempfang im Foyer und ein 6-Gang Menü inklusive Amuse-Bouche und Getränkepauschale (alkoholfreie Getränke, ausgewählte Weine, Bier, Kaffee, Espresso und ein Glas Champagner um Mitternacht), Silvesterlounge im Ballsaal mit Musik, Mitternachtsfeuerwerk im Hotelgarten unter Vorbehalt (abhängig von aktuellen Corona-Auflagen)

Preis:

4 Übernachtungen, buchbar nur mit Anreise am 28. Dezember oder 29. Dezember

ab 878,00 EUR pro Person im Doppelzimmer

ab 1.176,00 EUR im Einzelzimmer

5 Übernachtungen, buchbar nur mit Anreise am 29. Dezember oder 30. Dezember

ab 997,50 EUR pro Person im Doppelzimmer

ab 1.345,00 EUR im Einzelzimmer

Das ATLANTIC Wohlfühlpaket beinhaltet:

1 Begrüßungsgetränk bei Check-In nach Anreise

1 Flasche Mineralwasser 0,7 l am Anreisetag

Entspannung im ATLANTIC Spa & Beauty inklusive Bademantel und Getränken

Leysieffer Kaffee- und Teezubereiter auf dem Zimmer

5 alkoholfreie Getränke täglich aus der Minibar

2 kostenfreie Sky-Fernsehkanäle und WLAN im Hotel

Über das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Weitere Informationen unter: https://www.atlantic-hotels.de/grand-hotel-travemuende/

