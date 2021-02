Darlehen abgelehnt, Finanzierung geplatzt? Tel. 0421-83673100

– Finanzierung trotz SCHUFA-Eintrag oder Schulden

– Baufinanzierung (fast) ohne Eigenkapital

– Darlehen für Best Ager Darlehensnehmer über 55

Baugeld war lange nicht so günstig. Niedrige Zinsen locken viele Menschen, sich jetzt den Traum vom eigenen Haus oder der Eigentumswohnung zu finanzieren. Doch nicht jede Baufinanzierung läuft von der Antragstellung bis zur Darlehensgenehmigung ohne Probleme durch.

Das weiß auch Jens Schmidt, Kredit-Experte bei der Allianz. Er begleitet Finanzierungen aus ganz Deutschland. “Wir können alles Wichtige komplett am Telefon beraten, auf Wunsch auch mit Online-Beratung” schwärmt Schmidt, der auch in schwierigen Fällen helfen kann. “Dokumente erhalten wir einfach per E-Mail oder Whatsapp”.

“Bei jedem Finanzierungswunsch ist die Story wichtig” erklärt Kredit-Experte Schmidt. Er klopft ab, wie eine Finanzierung trotz bestehender Schwierigkeiten genehmigt werden kann. Liegt es am geringen Eigenkapital? Dann bietet Schmidt Konzepte, mit geringen monatlichen Rücklagen in kurzer Zeit einen großen Eigenkapitalhebel aufzubauen.

Jens Schmidt ist auf die Finanzierung und Absicherung von Immobilien spezialisiert. Damit begleiten Schmidt und sein Team Bauherren und Hauskäufer aus ganz Deutschland auch in Finanzierungsfällen, die besondere Lösungen und Konzepte erfordern.

“Wenn es schnell gehen muss, bieten wir kurzfristig Beratungstermine für unsere Baufinanzierung an” erklärt Schmidt, der auch abends und am Wochenende bereit steht, wenn es eilig ist. Damit bietet der Kredit-Experte einen besonderen Service. Denn Terminvereinbarungen bei der Hausbank haben oft einen Vorlauf von mehreren Wochen.

Schmidt jedoch reagiert sofort. Er weiß: Kaufinteressenten haben häufig nur kurze Reservierungsfristen mit dem Makler oder Veräußerer eine Immobilie oder eines Baugrundstücks vereinbart – dann muss die Finanzierung flott stehen, damit die günstige Gelegenheit nicht anderweitig vergeben wird.

Auf dem Weg zur Baufinanzierung stellen Banken und Kreditinstitute oftmals hohe Anforderungen an die Bonität und die Qualität der Unterlagen ihrer Kunden. Die Allianz Hauptvertretung in Bremen bietet hier ausgefeilte Lösungsansätze für Kunden aus ganz Deutschland. “Wir haben bereits Finanzierungen realisiert, bei denen ein Ehepartner eine negative Bonität hatte” erklärt Schmidt, der sich an einen gerade bearbeiteten Fall aus dem Finanzierungsgeschäft erinnert, in denen er und sein Team die Baufinanzierung für ihre Kunden trotz eines negativen SCHUFA-Eintrages begleiten konnten.

“Wir betrachten jeden Finanzierungsantrag individuell” sagt der Kredit-Experte und verweist auf die aktuellen Auszeichnungen, mit denen die Baufinanzierung der Allianz laufend von neutraler Stelle bewertet wird. Regelmäßig gehört die Allianz Baufinanzierung im Ranking zu den Spitzenanbietern.

Jens Schmidt und sein Team bieten verschiedene Finanzierungskonzepte an und reagieren damit flexibel auf die Bedürfnisse ihrer Kunden. Neben klassischen Annuitätendarlehen, die in der Volltilgervariante mit bis zu 40 Jahren Festzins (!) kalkulierbar sind, bietet Schmidt auch Finanzierungsideen über die Bausparkasse Wüstenrot an. Die Wüstenrot Bausparkasse AG belegt nach der Höhe des Bausparneugeschäfts bundesweit den zweiten Platz unter den Bausparkassen.

“Wir sind Experten für komplexe Baufinanzierungsfälle” weiß Schmidt und erzählt von einem Fall, bei dem bereits ein Antrag auf Zwangsvollstreckung ins Grundbuch der Immobilienbesitzer eingetragen war. “Die Kunden sind mit ihrem Anliegen auf uns zu gekommen, obwohl ihre finanzielle Situation beinah aussichtslos erschien. Tatsächlich konnten wir die Finanzierung bei der Allianz darstellen, das Altdarlehen bei der Hausbank ablösen und damit gleichzeitig die Liquidität der Familie verbessern”.

Auch Finanzierungen, bei denen ein Ehepartner selbständig oder gewerblich tätig ist, fallen bei zahlreichen Banken und Kreditinstituten durchs Raster. Kredit-Experte Jens Schmidt hat auch für diese Kunden häufig ein Lösungskonzept parat.

“Das A und O bei unseren Baufinanzierungskonzepten sind vollständige Unterlagen. Je schneller alles auf dem Tisch liegt, desto schneller fällt auch die Kreditentscheidung” weiß Schmidt aus seiner täglichen Praxis.

Ein besonderer “Knackpunkt” vieler Finanzierungsanfragen sind befristete Arbeitsverträge der Darlehensnehmer sowie Anstellungsverträge, bei denen das Arbeitsverhältnis noch in der Probezeit bzw. kürzer als sechs Monate besteht. “Natürlich stellt uns der Kreditgeber Vorgaben, die erfüllt sein müssen. Jedoch sehen uns jeden Fall individuell an und prüfen die Machbarkeit des Vorhabens in Abstimmungen mit den Fachabteilungen der Allianz” erklärt Schmidt.

Allianz Kredit-Experte Jens Schmidt bietet neben klassischen Baufinanzierungen auch Zwischenfinanzierungen, Vorfinanzierungen und Forwarddarlehen an. Lösungsansätze gibt es auch bei fehlendem oder zu geringem Eigenkapital und bei Modernisierungsvorhaben von Altbauten und Bestandsimmobilien.

Für Renovierungen oder Modernisierungen bietet Schmidt das Turbodarlehen über den Kooperationspartner Wüstenrot an. Dabei handelt es sich um ein Blankodarlehen, das keine Eintragung ins Grundbuch erfordert. Das spart Kosten und Aufwand. Bis zu 30.000 EUR sind kurzfristig über diesen Weg verfügbar.

Schreiben Sie bitte eine kurze E-Mail oder rufen Sie einfach an:

Kreditanfragen aus ganz Deutschland beantwortet das Team gerne unter

Jens Schmidt

Tel. 0421-83673100

E-Mail: jens.schmidt@allianz.de

Internet: www.allianz-jens-schmidt.de

