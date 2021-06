DantseLogik eine Therapiemethode von Wissenslehrer Dantse , die Krisen beseitigt und Lösungen findet

Die afrikanisch-inspirierte lösungsorientierte Lebens- und Wissenslehre, ein praktisches Coaching:

Eine Therapie-Methode,

eine Problem-lösende Methode,

die wirkt wie Magie! Die Dantselogik

Andere coachen & therapieren, sind Ingenieure.

Ich bin dein Handwerker.

Ich finde den Fehler, repariere & beseitige ihn.

Das ist die Ansage und das mein Motto von „Dantse Dantse“. Durch innovative, unkonventionelle Übungen und Techniken, die speziell von mir entwickelt wurden und nirgendwo zu finden sind, gelingt es mir, auch hartnäckige Krisen, wie Depression, Ängste, Burnout, Bulimie, Persönlichkeitsstörungen, chronische Krankheiten, sexuellen Störungen, Beziehungsprobleme, beruflichen Stress, Selbsthass, Minderwertigkeitskomplexe, Antriebslosigkeit oder Ernährungskrisen zu beseitigen oder zu bekämpfen und Menschen zu neuen, gesunden Persönlichkeiten zu verhelfen.

DantseLogik

Die Logik, die verbindet

Die Logik, die heilt

Die Logik, die Lösungen findet

Die Logik, die Wunder schafft

DantseLogik-Coaching bietet nachhaltige Hilfe in alltäglichen beruflichen sowie privaten Konflikt-, Lebens-, und Krisensituationen, z.B. bei Krankheiten, psychischen Belastungen, wie depressiven Stimmungen oder Ängsten, bei Ehe- und Beziehungskrisen, bei afro-deutschen Beziehungen, bei der Sexualität, wie sexueller Schwäche oder Luststeigerung in der Beziehung, bei Übergewicht, bei Krankheiten, bei beruflicher Umorientierung, bei Erfolg im Beruf, bei Mobbing, Burnout, Karriereblockaden, bei inneren Selbst-Sabotageprogrammen, bei seelisch-geistiger Überforderung, bei Motivationsverlust, bei Streitbeilegung und Konfliktlösungen in der Familie oder im Beruf, bei der Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung und bei vielem mehr.

DantseLogik hilft Menschen,

ihr Leben zu meistern

DantseLogik: Diese Marke ist einzigartig und die von mir entwickelte Logik macht Menschen zu Meistern ihres Lebens.

Es ist eine Philosophie und eine Wissenschaft, die ich in vielen Jahren erarbeitet habe und womit ich erfolgreich Menschen dazu gebracht habe, ihr Leben zu meistern. Die DantseLOGIK hat bereits Hunderten von Menschen im Coaching und Zigtausenden durch Bücher ermöglicht, ihr Leben in der Substanz zu verändern.

DantseLOGIK sorgt dafür, dass du täglich einen Halt hast, Lösungen findest. Du wirst Problemen anders begegnen. Denn alles liegt in dir und in deiner Einstellung.

DantseLogik =Selbstheilung. Du bist deine Heilung

Selbstheilungstherapie: DantseLogik erweckt in dir Selbstheilungsprozesse

Du heilst dich selbst. Du bist deine Magie. DantseLogik erweckt in dir Selbstheilungsprozesse. DantseLogik ist deine Selbstheilungsmedizin im Alltag für Körper, Geist & Seele im Beruf und im Privatleben.

So ist die DantseLOGIK eine echte Kombination aus Lösungen, wie eine Medizin, die du dir selbst jeden Tag geben kannst, umso stärker du mit ihr wirst. Und diese Medizin hat nur eine Wirkung. Dass du stark und frei wirst und Lösungen findest, für Probleme, die dir heute unüberwindbar scheinen. Ja, Berge kannst du bewegen. DantseLogik macht es möglich.

DantseLogik ist ganzheitlich und ganz-zeitlich

Die Magie der DantseLogik bist du. Du bist deine Heilung selbst. DantseLogik hilft dir dich selbst zu helfen. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn du siehst, wie durch dein Tun, Tag für Tag, deine Beschwerden verschwinden und es dir stets immer besser geht.

Besonders bei hartnäckigen Beschwerden ist DantseLogik die richtige Methode für dich. Nicht umsonst suchen auch immer mehr Fachleute (Therapeuten, Psychologen, Ärzte) Hilfe bei mir, um ihre Patienten noch besser zu behandeln.

Nur mit der Logik allein schaffe ich Dinge und Erfolge, die manche Wunder nennen würden. Diese Logik nach Dantse ist ein Verbund aus vielen anderen Logiken:

Logik der Natur

Logik der Biologie, Mathematik, Physik

Logik der Anatomie

Logik der Funktion des Gehirns

Logik der Psyche und der Psychologie

Logik der Körpersprache

Logik der natürlichen Lebensmittel und der Ernährung

Logik der natürlichen Verhaltensweisen

Logik der Macht der Gedanken

Logik der Wörter und der Sprache

Logik der Erziehung

Logik der Technik und Wissenschaft

Logik der Medizin

Logik der Pflanzen

Logik der Sexualität und der Zeugung

Logik der Bewegung

Logik der Werte

Logik des Glaubens

Logik der Religionen und des Gebets

Logik des Gottes

Aber auch im Fall, wo der Kunde sowohl schulmedizinische als auch naturheilkundliche Behandlungsmethoden und Medikamente bevorzugt, hilft DantseLogik dabei, dass dieser Weg erfolgreicher wird und er so schnell wie möglich wieder gesund wird und dann nur mit DantseLogik weitermacht.

DantseLogik baut auf die Kraft der Analyse

Die strenge und detaillierte Analyse ist der zentrale Punkt meiner Arbeit. Durch mein feines analytisches Vermögen erkenne ich sehr schnell die Logik hinter einer Sache und kann dann ganz gezielt nach Lösungen suchen.

DantseLogik zeichnet sich am Ende durch die Nachhaltigkeit der Lösungen und die zahlreichen Werkzeuge, die ich den Hilfesuchenden gebe, aus. Mit diesen Werkzeugen kann er ohne Angst zukünftige Probleme alleine meistern. Nur durch das Wissen, dass er diese Werkzeuge hat, verschwinden die Angst- und Unsicherheitsgefühle bzw. sie machen ihm einfach keine Angst mehr. Er weiß, dass er etwas hat, etwas, das ihm hilft.

DantseLogik schafft Wunder

Du glaubst nicht an Wunder? Ich auch nicht, denn Wunder sind eine Logikreihe, eine Reihe von logischen Ereignissen, die Menschen einfach nicht verstehen oder nicht kommen sehen. Sie sehen sie nicht, sie riechen sie nicht, sie hören sie nicht und deswegen sprechen sie von einem Wunder. DantseLogik benutzt einfach die Logik, um Lösungen zu finden, die Menschen helfen. Diese Logik ist es, die mir hilft, Frauen und Männer so zu coachen, dass sie Erfolge verbuchen, die man im Nachhinein als Wunder bezeichnen kann.

DantseLogik macht aus deiner Logik Wunder!

Was DantseLogik alles für dich tun kann, steht in meinen über 130 Bücher (www.indayi.de , www.dantse-dantse.com ) oder auf meiner Coachingseite: www.dantse-logik.com oder www.mycoacher.jimdo.com . Hier wirst du erkernenn, warum deine heutigen Probleme bald Vergangenheit sind.

