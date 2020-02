Daniel Görs Businesscoaching: Ihr erfahrener Coach und Berater für Marketing, Public Relations (PR) und Digitalisierung / Digital Business

Diplom-Sozialwirt Daniel Görs bietet Coaching und Unternehmensberatung mit hanseatischen Wurzeln und Werten

Sie benötigen Coaching und/oder Beratung zu Werbung, Public Relations (PR), Marketing, Social Media, Internetmarketing, Content oder Storytelling? Sie möchten mehr Bekanntheit, mehr Aufmerksamkeit, mehr Umsatz? Dann sind Sie bei mir genau richtig und bestens aufgehoben.

Zum Background und mehr als 20 Jahren Erfahrung von Daniel Görs: Ich bin Sozialwissenschaftler (Diplom Sozialwirt Universität Göttingen), habe als Manager, Berater und Unternehmer gearbeitet. Daher berate und coache ich einerseits auf der Organisations- und Unternehmensebene und berate bei Bedarf, wie praktisch im Business, im Management, bei der Digitalisierung, in Marketing, PR und HR kurzfristig wie nachhaltig Erfolge erzielt werden können.

Andererseits coache und berate ich auch auf der individuellen Ebene: Persönlichkeitsentwicklung / persönliche Entwicklung, Selbstmanagement, bei der Eigen-PR / beim Selbstmarketing, bei der Karriere, beim persönlichen Glücksmanagement und der optimalen Work-Life-Balance.

Norddeutschland ist meine Heimat. Geboren in der Hansestadt Lübeck, fast zwanzig Jahre in der Hansestadt Hamburg gelebt und heute wohnhaft an der Ostsee, sind die hanseatisch- norddeutschen Tugenden wesentliche Fundamente meines Wertesystems, die sich auch im Coaching und in der Beratung widerspiegeln.

Wenn Sie also als Unternehmen, Organisation oder Person Interesse an einer ehrlichen, fundierten und professionellen Beratung und Coaching auf Augenhöhe, mit kurzfristigen “Quick Wins”, wie auch nachhaltigen Erfolgen haben, kontaktieren Sie mich einfach.

Ich habe den Blick als Berater und Coach von außen, der Unternehmen, Organisationen und Personen dabei hilft, aus dem täglichen (oft festgefahrenen) Trott herauszukommen und neue Wege in PR, Marketing, Digitalisierung, Organisation und Entwicklung zu beschreiten.

Gemeinsam mit meinen Kunden und Mandanten finde ich im Coaching und in der Beratung neue Wege für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Glück.

Görs Communications (Lübeck / Ostsee / Hamburg) sorgt für Kundengewinnung, besseres Image, Bekanntheits- und Umsatzsteigerung durch PR, Marketing und Media. Als Unternehmensberatung, als Agentur und als Coach für Public Relations (PR), Marketing und Digitalisierung helfen wir unseren Kunden, mit optimierter Kommunikation und modernem Marketing viel mehr zu erreichen: Mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Bekanntheit, mehr Aufmerksamkeit, klare Positionierung, cleveres Marketing, professionelle PR.

Wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können: Communications, Consulting, Content und Coaching. Für alles andere greifen wir bei Bedarf auf unserer über Jahrzehnte gewachsenes, erfahrenes und belastbares Experten-Netzwerk zurück.

Wir lieben und leben hanseatische Werte. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind und bleiben unsere Maximen. Deshalb schätzen uns unsere Kunden seit vielen Jahren als Berater, Coach und Sparringspartner auf Augenhöhe. Vor allem in Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch über Norddeutschland hinaus.

