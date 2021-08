Dachzelt – Alternative zum Wohnwagen

Wer gerne mit dem eigenen Auto unterwegs ist, findet in einem Dachzelt eine einfache Möglichkeit, sich überall mit einem Gratis-Schlafplatz zu versorgen.

Im Gegensatz zu den Bodenzelten ist ein Dachzelt auf dem Auto mit Leiter in Sekunden aufgerichtet. Es ist ein mobiler, stabiler, geräumiger sowie wasserdichter sehr komfortabler Übernachtungsort. Sie sind zwar vom Auto unabhängig, können aufgrund des festen Daches nur mit dem Auto transportiert werden. Wanderer und Fahrradfahrer können Mit so einem Dachzelt nichts anfangen.Wer gerne mit dem eigenen Auto unterwegs ist, findet in einem Dachzelt eine einfache Möglichkeit, sich überall mit einem Gratis-Schlafplatz zu versorgen. Jeder, der bereits eine Nacht in seinem Auto verbracht hat, weiß dass das unbequeme Nächtigen auf Autossitzen keine Dauerlösung ist. Ein Dachzelt ist aber für ein Zelt sehr geräumig und bietet Ihnen guten Komfort. Hauptverantwortlich hierfür ist die Geräumigkeit des Zeltes und das feste, ebene Dach erweckt den Eindruck einer gemütlichen Kabine. Hinzu kommen die integrierte Matratze, Fenster sowie andere Extras, die bei modernsten Dachzelten ebenfalls zu finden sind: Von der Beleuchtung bis hin zur Beheizung ist im Dachzelt inzwischen fast alles vorhanden.Was genau gibt die Dachlast an?Die in den Fahrzeugpapieren angegebene Dachlast umfasst die größtmögliche Last, die ein Auto im fahrenden Zustand auf dem Dach tragen kann. Wenn Sie sich in Ihrem Dachzelt befinden, wird diese Dachlast in der Regel überschritten. Aber, wenn das Auto steht, können auch deutlich mehr Kilogramm auf sein Auto einwirken, ohne dass ein Schaden verursacht wird. Da der Hersteller jedoch nur eine maximale Dachlast im fahrenden Auto angeben muss, wird er nicht für auftretende Schäden aufkommen.Die gute Nachricht ist: Ein Dachzelt, ob es klein oder groß ist, kann nahezu auf jedem Fahrzeug montiert werden. Die Voraussetzung ist: Die Dachlast sollte mindestens 50 Kg betragen. 70 Kg sollten nicht überschritten werden. Auch müssen Ihr Autodach und Ihr Zelt die gleiche Breite haben, damit ein geschlossenes Dachzelt auf dem Querträger des Autos sicher befestigt werden kann. darf Im geschlossenen Zustand ein Dachzelt nicht viel zu groß sein. Auf keinen Fall darf das Zelt die Breite oder Länge Ihres Autodachs überragen. Sehr gut geeignet sind deshalb größere Autos (z.B. der VW-Bus), die in der Regel auch eine größere Dachfläche und Traglast haben.Abgesehen von technischen Aspekten ist das Dachzelt ideal für alle Outdoor-Liebhaber geeignet, die sehr gerne mit dem Auto Ihre Umwelt und die Natur erkunden. Nicht allein Vollzeit-Nomaden, sondern Gelegenheits-Abenteurer und auch sparsame Urlauber oder Familien mit älteren Kindern kommen mit einem Dachzelt auf dem Auto auf ihre Kosten. Weil das Dachzelt auf einem Auto nur über eine Leiter aus Aluminium erreicht wird, sollten alle der Beteiligten körperlich o.K. sein und auch eine kühlere Nacht abhaben können. Denn obwohl das Dachzelt vorteilhaft ist – zelten ist hat zelten unter freiem Himmel. Nicht immer ist man erfreut darüber, aus dem warmen Auto zu steigen und über die Leiter hinauf ins kühle Schlafgemach klettern zu müssen.Wenn Sie als Gruppe oder mit der Familie eine Zeltdach-Tour machen möchten, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass es sich bei dem Zelt um ein Dachzelt für 4 Personen handelt und nicht um ein Dachzelt für 2 Personen. Am besten geeignet ist, was die Sicherheit und den Komfort betrifft, allerdings ein Zweimann-Dachzelt.Vor- und Nachteile von DachzeltenMit einem Dachzelt haben Sie eine kostenlose Übernachtung überall, wo es Ihnen gefällt. Dachzelte sind komfortabler und deutlich geräumiger als Bodenzelte. Von der Matratze bis hin zur Beleuchtung gibt es viele Extras für größeren Komfort.Die Traglast des Autos darf nicht überschritten werden. Das Auf- und Absteigen ist nur mit einer Leitermöglich und die Anschaffung ist meist kostspielig.

