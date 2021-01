…da war was mit Konflikten – 1 – Ein anregendes Kommunikations-Lesebuch

Christoph Maria Michalski beantwortet in “…da war was mit Konflikten – 1” Fragen, auf die schon so gut wie jeder Mensch mal eine Antwort suchte.

Wer sich fragte, wie Menschen ticken, warum sie machen, was sie machen und wieso sich das nicht einfach regeln lässt, der kann in diesem neuen Buch endlich Antworten finden. Der Autor verwendet für diese Antworten praktische Beispiele aus dem Leben in launiger Art und Weise. Es sind alles Geschichten, die jeder kennt und es geht um Probleme, vor denen schon viele Menschen selbst fassungslos gestanden sind. Der Autor liefert den Lesern Anregungen, damit sie ihre eigenen Standpunkte finden und selbst angemessener handeln können. Es geht darum, andere Menschen besser zu verstehen, um elegant die Energie in die Lösung zu stecken, statt den Schuldigen zu suchen. Die einzelnen Geschichten können bunt durcheinander gelesen und gern auch übersprungen werden.

Das Gehirn braucht aber auch Pausen, deshalb empfiehlt Christoph Maria Michalski das Buch “…da war was mit Konflikten – 1” auch immer mal abzulegen und über die einzelnen Aspekte nachzudenken oder mit anderen Menschen darüber zu diskutieren. Bei Lust, Laune und Bedarf kann man dann über die nächste Begebenheit lesen. Der Autor ist seit 2010 Selbst-Unternehmer und als “Der Konfliktnavigator” und Gesellschafter von Start-ups zur Digital Transformation aktiv. Er beschäftigt sich vor allem mit Fragen um die Entstehung und das richtige Handhaben von Konflikten. Dabei verbindet er in seinen Lösungsvorschlägen kreative Ansätze mit methodischer Vielfalt und technischer Präzision.

“…da war was mit Konflikten – 1” von Christoph Maria Michalski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22136-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

