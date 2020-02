Cyber Security & IT Compliance in SAP® S/4: Strategien und Praxisempfehlungen in Zürich

Location: Holiday Inn Zürich Messe

Street: Wallisellenstrasse 48

City: 8050 – Zürich (Germany)

Start: 31.03.2020 09:00 Uhr

End: 01.04.2020 17:00 Uhr

Entry: 2195.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Highlights

– Compliance, IT Compliance und Internes Kontrollsystem (IKS): Neue Anforderungen und Umsetzungsempfehlungen

– Risiko, Mitigation und Remidiation: Die “richtige” Reaktion auf Findings

– Compliant User Provisioning: IT-Berechtigungen, Agile Rollenzuordnung und Identity Management Systeme

– Berechtigungsmanagement mit S/4 Hana: was ist neu, was bleibt?

– Transaktionsanalyse und Simplifikationsmatrix

– Perimeter is over: Applikationsübergreifende Kontrollen

– Datenschutz: Strategien und Umsetzungsempfehlungen

– Absicherung von Cloud-Szenarien

– Hacking-Szenarien

Fachliche Leitung

Jörg Altmeier (Dipl.-Kfm., CISA, MTQ) ist seit über 20 Jahren beratend im Umfeld Projects, Processes, Quality, Information, Security und Knowledge tätig. Einen Schwerpunkt setzt er in der Verbindung von Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen mit Qualitätsmanagement- und Sicherheitskonzepten. Er ist Managing Partner der wikima4 AG in Zug und verantwortlich für die Bereiche Services und Partnerships. Er absolvierte seine Studien in Betriebswirtschaft und Total Quality Management in Saarbrücken und Kaiserslautern.

Wer sollte teilnehmen?

– CIOs und IT Manager

– SAP Verantwortliche

Sowie Mitarbeitende aus den Bereichen

– Finanzen und Controlling

– Datenschutz und Datensicherheit

– Human Resources

die Berechtigungskonzepte in SAP erstellen, prüfen und verwalten.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt pro Person bei Terminen in der Schweiz CHF 2595 zzgl. MwSt. und bei Terminen in Deutschland EUR 2195 zzgl. MwSt. Die Gebühr schließt Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegung und Erfrischungsgetränke ein.

Alle Termine 2020

31. März und 1. April 2020, Zürich

23. und 24. Juni 2020, Frankfurt

09. und 10. November 2020, Zürich

16. und 17. November 2020, Berlin

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vereon.ch/scc

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmäßig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Kontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

info@vereon.ch

http://www.vereon.ch