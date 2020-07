Cyber Security in der deutschen Wirtschaft – wichtiger denn je

Die Covid-19-Pandemie hat den Arbeitsalltag noch weiter in die digitale Welt verschoben. Leider zeigten sich dabei einige Defizite in staatlichen Organisationen und der Wirtschaft. Es wurde uns wieder einmal bewusst, wie wichtig die Informationstechnologie und die kritische Infrastruktur für eine funktionierende Gesellschaft sind. Das bei GRIN Publishing erschienene Buch ” Cyber Security in der deutschen Wirtschaft” gibt einen Überblick über die Maßnahmen von Regierungsinstitutionen, Behörden, Initiativen und der Privatwirtschaft zur Sicherstellung von Cyber Security in der Bundesrepublik Deutschland.

Auch vor der Pandemie hatte das Thema Cyber Security für Staaten eine hohe Priorität. So verursachte der Ransomwareangriff “WannaCry” im Jahre 2017 für die Weltwirtschaft einen Schaden von ca. 4 Milliarden US-Dollar. Die Bundesrepublik Deutschland veröffentlichte daraufhin, als einer der Vorreiter, ihre eigene Cyber-Sicherheitsstrategie, um Schäden dieser Größenordnung zukünftig zu verhindern.

Der Schlüssel zum Erfolg: Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Akteuren

Fabian Kosider hat diese Tendenz bereits vor der aktuellen Pandemie erkannt und teilt seine Erfahrungen in dem Buch “Cyber Security in der deutschen Wirtschaft” aus der Managementperspektive heraus. Dabei wird deutlich, dass Grundkenntnisse im Bereich der Cyber Security besonders wichtig sind sowohl für die Industrie als auch für den Staat selbst. Denn die Bereiche Informatik, Digitalisierung und Wirtschaft verwachsen immer mehr.

Kosider legt sein Augenmerk genau auf diese Schnittstelle und verdeutlicht, dass das moderne Management Entscheidungsträger benötigt, die mit hybriden Kenntnissen die Fähigkeit haben, diese drei Bereiche miteinander zu verknüpfen. Das Buch richtet sich aber auch an alle Mitarbeiter in Unternehmen und der Verwaltung, um diese zu sensibilisieren und ihnen und die zukünftigen Herausforderungen der Cybersicherheit näherzubringen.

Über den Autor

Fabian Kosider studierte Wirtschaftswissenschaften mit den Vertiefungen Management, Finanzen und Innovation. Er war sowohl in internationalen Organisationen, im Militär als auch in Startups und Konzernen tätig. So arbeitete er u.a. im Bundeswehr Cyber Innovation Hub in Berlin. Sein Interesse am Thema Cyber Security wuchs durch eine Studienreise in den USA. Hierbei erkannte er deren Bedeutung für das erfolgreiche Management von Unternehmen der Zukunft. Mittlerweile lebt er in Großbritannien, wo er seine akademische Karriere in den Bereichen International Relations, Security Studies und Diplomatie fortsetzt.

