„curvy me“ – Neues Fashion Label für Curvys geht bei HSE an den Start

Gemeinsam mit TV-Stylistin Martina Reuter launcht der Live-Commerce Experte HSE das Fashion Label curvy me. Die TV-Premiere des Plus Size Labels ist am Freitag, dem 17. Februar 2022. Online startet die Kollektion bereits zwei Tage zuvor bei HSE.

Von Boho-Chic bis sexy ist der Stil-Mix von curvy me – Mode für jeden Anlass. Kräftige Farben und abwechslungsreiche Muster, die die weibliche Silhouette betonen möchten. Die Frühjahr-Sommer-Kollektion umfasst Kleider, Hosen und Röcke, legere Shirts und Blusen in Plus Size, aber auch Accessoires wie Gürtel und Taschen. Sie ist in den Konfektionsgrößen 40 bis 56 sowie in Langgrößen erhältlich.

curvy me will ein Fashion Statement setzen

Mit curvy me möchte HSE das kuratierte Produktsortiment um eine Fashion Brand ergänzen, die besonders die Nachfrage nach modischen Styles in großen Größen bedient. Styling-Expertin Martina Reuter ist die Markenbotschafterin des Plus Size-Sortiments.

Die Styles von curvy me geben einen Einblick in den privaten Kleiderschrank von Martina Reuter. Sie hat ihren weiblichen Modestil zu ihrem Markenzeichen gemacht und teilt ihr Know-how in Sachen Mode schon seit 2016 mit den Kundinnen von HSE. „Mit curvy me kann jede Frau ein Fashion-Statement setzen und sich feminin fühlen“, so Martina Reuter. Sie kann es kaum erwarten, in ihren Shows Looks für Mollige zu kreieren und den Zuschauer|innen zu zeigen, wie sie ihre Kurven mit Lieblingsteilen in Szene setzen können …

Den kompletten Beitrag und ausgewählte der Looks der Curvy Kollektion finden Sie auf PlusPerfekt.de – Magazin für Plus Size Fashion, Trends & Lifestyle.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

