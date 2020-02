Crown Schubmaststapler ESR 1000: Nominiert für den IFOY Award 2020

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, ist mit seiner Schubmaststaplerserie ESR 1000 für den International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) Award 2020 in der Kategorie “Warehouse Truck highlifter” nominiert. Die Auszeichnung würdigt die besten Intralogistikprodukte und -lösungen des Jahres und ist ein etablierter Preis für herausragende Leistung. Die neue ESR 1000 Serie ist aufgrund verschiedener Innovationen für den IFOY Award nominiert. Dazu zählen das neu entwickelte Betriebssystem Gena® oder die Xpress Lower™ Mastabsenkfunktion.

Der Transport- und Logistikdienstleister Voigt Logistik setzt den Schubmaststapler bereits seit einiger Zeit ein und berichtet Positives: “Mit der neuen ESR 1000 Serie hat Crown einen Stapler auf den Markt gebracht, den unsere Bediener aufgrund der vielen innovativen Ausstattungsmerkmale, wie der automatischen Hubhöhenvorwahl, der Resttragfähigkeitsanzeige und des völlig neuen, intuitiven Gena-Bedienerlebnisses, sehr zu schätzen wissen”, sagt Jan-Peter Wingert, Standortleiter bei Voigt Logistik Neumünster.

Smart, leistungsfähig und zuverlässig für reale Leistung

Die ESR 1000 Serie bietet technologische Innovation gepaart mit den neuen intelligent vernetzten Funktionen des Gena Betriebssystems, die es dem Bediener ermöglichen, in jeder Höhe präzise und ohne Produktivitätseinbußen zu arbeiten:

So kann beispielsweise dank der optionalen Xpress Lower™ Technologie die Mastabsenkgeschwindigkeit auf im Markt einmalige 1,1 m/s verdoppelt werden, was Produktivitätszuwächse von bis zu 21 Prozent ermöglicht. Gleichzeitig sind durch regeneratives Senken und Bremsen Energieeinsparungen von bis zu elf Prozent möglich.

Die optionale Funktion Auto Height Select erhöht die Präzision. Dank dieser automatisierten Hubhöhenvorwahl bringen Bediener die Gabeln auf eine vorprogrammierte Regalhöhe. Die präzise, automatisierte Positionierung hilft, Produkt-, Regal- und Fahrzeugschäden zu vermeiden und erhöht gleichzeitig die Umschlagleistung. Für verschiedene Lagerzonen können unterschiedliche Regalhöhen einfach programmiert werden. Beim Heben der Gabeln zeigt das Display die aktuelle Regalebene an und meldet, wenn die gewünschte Höhe erreicht ist.

Eine ebenfalls sinnvolle Option ist die Resttragfähigkeitsanzeige (Capacity Data Monitor), die das Lastgewicht, die Hubhöhe und die Resttragfähigkeit auf einen Blick darstellt, damit Bediener mit der Ladung innerhalb der Sicherheitsgrenzen bleiben.

Bediener, Service- und Safety-Manager sowie Lagerleiter profitieren zudem vom Betriebssystem Gena, das Crown neu entwickelt und erstmals in die ESR 1000 Serie integriert hat. Gena ist intuitiv, individualisierbar, interaktiv und bietet ein ganz neues Bedienerlebnis. Es liefert alle wichtigen Daten oder Informationen klar und übersichtlich in einer von 25 wählbaren Sprachen auf einem 7-Zoll-Farb-Touchscreen. Neben seiner bevorzugten Sprache kann der Bediener auch aus einer stetig wachsenden Anzahl an Widgets wählen. Diese zeigen alle wichtigen Staplerfunktionen wie Geschwindigkeit, Betriebsstunden, Lenkwinkel und Batterieladestatus an. Das Betriebssystem optimiert die Staplerleistung und sorgt dafür, dass wichtige Informationen leicht eingesehen, verstanden und genutzt werden. So können Bediener dank Gena ihre Umschlagleistung steigern.

Crown reagiert flexibel in Bezug auf die verschiedenen Energiequellen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind: Wie alle Stapler von Crown ist auch die neue Serie ESR 1000 mit Lithium-Ionen-Batterien erhältlich und kann jederzeit auf Blei-Säure-Batterien umgestellt werden, um den Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht zu werden.

Entscheidung fällt nach Testwoche

Alle Finalisten stellen sich im nächsten Schritt den einwöchigen IFOY Testtagen, während derer die nominierten Produkte einem neutralen Test, einem wissenschaftlichen Innovation Check sowie einem Jury-Test standhalten müssen. Getestet werden neben der Innovationskraft unter anderem Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Sicherheit, Ergonomie und Design der Geräte. Die Gewinner des diesjährigen IFOY Awards werden im Rahmen einer Gala zum Auftakt der Hannover Messe im April 2020 bekannt gegeben.

Der IFOY Award zählt zu den bedeutendsten internationalen Auszeichnungen für innerbetriebliche Materialflusslösungen. Sie wird durch eine Jury international renommierter Fachjournalisten vergeben. Crown hat den begehrten Preis bereits dreimal erhalten: Sowohl das drahtlose Flottenmanagementsystem InfoLink® (2013), als auch die Kommissioniertechnologie QuickPick® Remote (2014) sowie die Mitfahr-Gabelhubwagen der RT 4000 Serie (2016) wurden prämiert.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur und beschäftigt weltweit über 16.000 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter crown.com.

Firmenkontakt

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG

Susanne Lang

Philipp-Hauck-Str. 12

85622 Feldkirchen

+49 89 93002-475

susanne.lang@crown.com

https://www.crown.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar

Thomas Stahlschmidt

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 50

thomas.stahlschmidt@orca-isar.de

http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.