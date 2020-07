Crown integriert die prämierte D4 Armlehne in alle Gegengewichtstapler mit Fahrersitz

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, stattet seine Gegengewichtstapler mit Fahrersitz der C-5 Serie, der FC Serie und der SC Serie nun standardmäßig mit der D4 Armlehne aus. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein besseres Bedienerlebnis und mehr Fahrkomfort und trägt so letztendlich zur Steigerung der Produktivität im gesamten Lagerbetrieb bei. Die Armlehne wurde kürzlich mit dem GOOD DESIGN® Award ausgezeichnet; der Preis stärkt erneut die internationale Anerkennung von Crown für herausragendes Industriedesign.

“Die Konstrukteure und Ingenieure bei Crown haben intensive Nutzertests durchgeführt, um zu gewährleisten, dass die Gestaltung unserer neuen Armlehne die Arbeitsumgebung sowie die physiologischen und kognitiven Bedürfnisse der Bediener angemessen berücksichtigt. Das Resultat ist eine ergonomisch ausgereifte Armlehne, die für optimalen Bedienkomfort ausgelegt ist und in dieser Hinsicht zu den Branchenbesten zählt”, sagt Horst Kirsch, Senior Manager Produktmarketing bei Crown. “Der Armlehne kommt eine entscheidende Funktion zu, wenn es darum geht, Bedienern ein bequemes, produktives Arbeitsumfeld zu bieten. Das wiederum ist wichtig, da Lagermanager es angesichts eines angespannten Arbeitsmarkts schwer haben, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.”

Die stufenlos einstellbare D4 Armlehne verfügt über eine große Oberfläche mit einem atmungsaktiven Polster. Es leitet Feuchtigkeit vom Körper weg und ist bei Verschleiß austauschbar. Weitere Merkmale sind der integrierte Hupentaster, der eingebaute Haltegriff sowie die Einstellmöglichkeiten nach oben/unten und nach vorne/hinten. So lässt sich mit dem Stapler einfach, bequem und gleichzeitig produktiver arbeiten. Bei der FC Serie und der SC Serie von Crown haben Kunden die Wahl unter vier integrierten Hydraulik-Bedienelementen:

Fingertip-Elemente für Mitarbeiter, die bei der Bedienung rasche, minimale Handbewegungen und eine flexible Kombination der Hydraulikfunktionen vorziehen. Diese Option weist einen mit dem Daumen betätigten Fahrtrichtungsschalter, eine Handgelenkauflage sowie optimal angeordnete Soft-Touch-Bedienelemente auf.

Kreuzhebel für Bediener, die beim Einsatz im Kühlhaus dicke Handschuhe tragen. Diese Option verfügt über einen mit den Fingern betätigten Fahrtrichtungsschalter sowie zwei Bedienhebel, die das gleichzeitige Ansteuern mehrerer Hydraulikfunktionen mit nur einer Handbewegung erlauben.

Minihebel für Bediener, die präzise Steuerungsmöglichkeiten brauchen und verschiedene Bedienmethoden (Finger, Fingerspitzen usw.) verwenden. Die Bedienelemente mit variablem Abstand können vor Ort der jeweiligen Bedienerpräferenz angepasst werden.

Hebel-Kombination für Bediener, die für die meistverwendeten Stapler-Funktionen Kreuzhebel bevorzugen, für die Anbaugeräte aber auch die feinere Bedienung der Hydraulikfunktionen benötigen.

Das Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design und das European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies haben die D4 Armlehne mit dem GOOD DESIGN Award prämiert. Die Jury honorierte das hochwertige Design der Armlehne in der Kategorie “Industrie”. Mit diesem Erfolg steigt die Zahl der GOOD DESIGN Awards für Crown auf sechzehn.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur und beschäftigt weltweit über 16.000 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter crown.com.

