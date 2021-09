CRM-Systemauswahl: wichtige Rahmenfaktoren bei der CRM-Auswahl

Wichtige Faktoren bei der CRM-Softwareauswahl

Das CRM-System hat bei Unternehmen enorm an Bedeutung gewonnen. CRM ist zu verstehen als ein strategischer Ansatz, der zur vollständigen Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Prozesse mit den Kunden genutzt wird. CRM umfasst das gesamte Unternehmen und den gesamten Kundenlebenszyklus und beinhaltet das Database Marketing und entsprechende CRM-Software als Steuerungsinstrument. Die Beziehungen mit den bestehenden und potenziellen Kunden werden durch eine zielgerichtete CRM-Systemauswahl optimiert und automatisiert.

Was ist bei der CRM-Systemauswahl zu beachten?

Im ersten Schritt werden Sie sich klar für was die Software eingesetzt wird und welche Funktionen Sie benötigen. Hierbei beziehen Sie alle Abläufe im Unternehmen mit ein. Der größte Fehler, der bei der CRM-Systemauswahl gemacht wird, ist dass sich Unternehmen nicht intensiv damit beschäftigen die zukünftige CRM-Software auf „Herz und Nieren“ zu prüfen und die unterschiedliche CRM-Funktionen auszuprobieren.

Stellen Sie sich die folgenden 5. Fragen – vor der CRM-Systemauswahl:

1. Welche Prozesse sind aktuell ineffizient und sollen durch die CRM-Systemauswahl verbessert werden?

2. Welche Abläufe fehlen im Betrieb und werden eingebaut?

3. Wer verwendet das CRM-System und wie viele Benutzer brauchen wir?

4. Mit welcher bestehenden Software wird das CRM-System verknüpft

5. Welches Budget habe ich zur Verfügung?

Nutzen Sie digitale Plattformen für Ihre CRM-Systemauswahl

Mit der Softwareausschreibungsplattform softwaremanager.cloud gibt es eine Plattform für die digitale Durchführung der CRM-Systemauswahl. Von der Anforderungsanalyse, über die Softwareanbieter-Selektion, digitale Beantwortung des Anforderungskatalogs bis hin zur automatisierten Auswertung und Durchführung von Online-Demos werden alle relevanten Schritte für eine CRM-Systemauswahl in softwaremanager abgebildet. So sparen Sie bis zu 85% der Aufwände gegenüber alternativen Vorgehensweisen.

Prioritäten beim Einsatz von CRM-Software haben sich geändert

Der Einsatz von CRM-Software hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Lag 2008 noch der Fokus auf den kontrollierenden Funktionalitäten, stehen heute die vertriebsfördernde Ausrichtung im Schwerpunkt. Die Anforderungen an das passende CRM-System orientieren sich stärker an den individuellen Bedürfnissen der Unternehmen. Social Networks, eCommerce, Website-Integration, Marketing Automation, Künstliche Intelligenz und DSGVO sind weitere neue Aktionsfelder, auf welchen CRM-Lösungen immer stärker aktiv sind.

