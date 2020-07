Creditreform Braunschweig Göttingen verleiht Bonitätszertifikat an die Synedat Consulting GmbH

Eine ausgezeichnete Bonität bescheinigt die Creditreform Braunschweig Göttingen Bruns & Harland GmbH & Co. KG der Synedat Consulting GmbH (Synedat) mit der Verleihung des Creditreform Bonitätszertifikats (CrefoZert).

Als agiles Beratungs- und Technologieunternehmen mit Sitz im niedersächsischen Helmstedt hat Synedat den Anspruch, neue Impulse im Software Engineering zu setzen und Optimierungsmöglichkeiten in der Digitalisierung aufzuzeigen.

Das Dienstleistungsangebot dieses Unternehmens umfasst die Schwerpunkte Management Consulting, IT Consulting & Solutions oder Methodology Consulting. Unternehmen kennen ihre Ziele und Herausforderungen, Synedat die Praktiken und Methoden zur Realisierung der dazu passenden IT-Lösungen.

In Zeiten immer komplexer werdender Ansprüche heißt es, Zusammenhänge zu erkennen und diese verständlich darzustellen – denn nur durch eine richtige Analyse ist es möglich, effektive und individuelle Lösungen zu erarbeiten. Der Fokus der Projektmanager/innen und Entwickler/innen von Synedat liegt daher auf einer dynamischen und interaktiven Zusammenarbeit mit den Kunden. Die Herangehensweise an Projekte mit großer Komplexität erfolgt im Team mit Spaß an der gemeinsamen Bewältigung von Herausforderungen.

Inzwischen hat sich das inhabergeführte Unternehmen seit über 10 Jahren am Markt etabliert und konnte sich durch hohe Qualitätsstandards, Kompetenz und Leistung einen sehr guten Namen in den Bereichen Automotive, Financial Services und Logistik erarbeiten. Die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensführung trägt ebenso zu einem familiären Arbeitsklima für die Mitarbeiter wie zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden bei.

Um diese auch auf wirtschaftlicher Ebene zu dokumentieren, hat sich die Synedat ihre ausgezeichnete Bonität durch Creditreform bestätigen lassen und gehört damit zu den zwei Prozent der wirtschaftlich relevanten Unternehmen in Deutschland, die diese Kriterien erfüllen.

Basis der Zertifizierung ist eine professionelle Jahresabschlussanalyse durch die Creditreform Rating AG, einer BaFin-zertifizierten Tochtergesellschaft der Creditreform AG. Hinzu kommen die Daten der aktuellen Wirtschaftsauskunft sowie Einschätzungen zur aktuellen Situation und den Zukunftsperspektiven des Kandidaten, die in einer persönlichen Befragung ermittelt werden.

Das Unternehmen Synedat ( https://www.synedat.com/) erfüllte dabei alle Kriterien in besonderem Maße.

Das Zertifikat ist ein Jahr gültig, sofern die Vergabekriterien eingehalten werden. Der aktuelle Status ist abrufbar unter www.creditreform.de/crefozert

Braunschweig, 17.02.2020

Über Creditreform

Mit der weltweit größten Datenbank über deutsche Unternehmen, mehr als 165.000 Unternehmensmitgliedern, einem Netz von 175 Geschäftsstellen in Europa und über 4.500 Mitarbeitern gehört Creditreform zu den führenden internationalen Anbietern von Wirtschaftsinformationen und Inkasso-Dienstleistungen. 1879 als Wirtschaftsauskunftei in Mainz gegründet, bietet Creditreform heute ein umfassendes Spektrum an integrierten Finanz- und Informationsdienstleistungen zum Gläubigerschutz. Mit aktuellen Bonitätsauskünften über Firmen und Privatpersonen und einem professionellen, effizienten Forderungs- und Risikomanagement gibt Creditreform Unternehmen Sicherheit beim Auf- und Ausbau ihrer Geschäftsbeziehungen.

Als agiles Beratungs- und Technologieunternehmen mit Sitz im niedersächsischen Helmstedt hat Synedat den Anspruch, neue Impulse im Software Engineering zu setzen und Optimierungsmöglichkeiten in der Digitalisierung aufzuzeigen.

Das Dienstleistungsangebot dieses Unternehmens umfasst die Schwerpunkte Management Consulting, IT Consulting & Solutions oder Methodology Consulting. Unternehmen kennen ihre Ziele und Herausforderungen, Synedat die Praktiken und Methoden zur Realisierung der dazu passenden IT-Lösungen.

In Zeiten immer komplexer werdender Ansprüche heißt es, Zusammenhänge zu erkennen und diese verständlich darzustellen – denn nur durch eine richtige Analyse ist es möglich, effektive und individuelle Lösungen zu erarbeiten. Der Fokus der Projektmanager/innen und Entwickler/innen von Synedat liegt daher auf einer dynamischen und interaktiven Zusammenarbeit mit den Kunden. Die Herangehensweise an Projekte mit großer Komplexität erfolgt im Team mit Spaß an der gemeinsamen Bewältigung von Herausforderungen.

Kontakt

Synedat Consulting GmbH

Nico Seefeldt-Kazazi

Poststr. 5a

38350 Helmstedt

05351-520960

kontakt@synedat.com

https://www.synedat.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.