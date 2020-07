Creately beseitigt Schwierigkeiten bei Online-Meetings

Neue Zusammenarbeitsfunktion für remote Teams

Creately ermöglicht es Teams, die remote arbeiten, mit einer Reihe brandneuer Produktfunktionen denselben Arbeitsraum wie bei einer lokalen Zusammenarbeit nachzubilden.

Die größte Herausforderung bei der remote Arbeit besteht darin, genau das nachzuvollziehen, was normalerweise am Arbeitsplatz in einem Konferenzraum mit Whiteboard geschieht – Brainstorming und Planung.

Gegenwärtig sind Videokonferenzen und Bildschirmfreigabe für die meisten remote Teams das Standardwerkzeug. Allerdings blockiert dieses jede Art der Zusammenarbeit, da nur jeweils eine Person ihre Ansicht am Bildschirm übertragen kann. Bei der Standardformel “Videokonferenz + Bildschirmfreigabe” fehlt die typische Dynamik, die dadurch entsteht, dass jeder an der Videokonferenz teilnehmende Person zu den Inhalten auf dem gemeinsamen Whiteboard oder Dokument seinen Beitrag leisten kann.

Creately, ein weltweit führender Anbieter von Online-Diagrammen und visueller Zusammenarbeit, präsentiert neue, zusätzliche Funktionen zur Lösung dieses Problems sowie eine vollständige Unterstützung in deutscher Sprache.

Dank dieser heute angekündigten Funktionen können Teams jetzt mithilfe von Videokonferenzen direkt in der Software auf einer gemeinsam genutzten, uneingeschränkten Projektionsfläche arbeiten, wobei Änderungen für jeden Teilnehmer in Millisekunden synchronisiert werden. Anhand von über 1.000 Vorlagen für Flussdiagramme, Mindmaps, Organigrammen, IT und mehr, sind Teams mit Creately wesentlich schneller und visuell in der Lage, einen gemeinsamen Nenner zu finden.

“Wir wollen den Menschen dieses fehlende Gefühl, nebeneinander zu sitzen und gemeinschaftlich Probleme zu lösen, vermitteln. Sie können während einer Telefonkonferenz weiterhin in Echtzeit Grafiken in einem gemeinsamen visuellen Raum erstellen, ausfüllen und aktualisieren, wodurch die Verbindung zwischen den Teams viel besser wird als bei einer einfachen Videokonferenz”, so Chandika Jayasundara, CEO von Creately.

“Wir freuen uns sehr, dies mit den Tausenden Creately bereits nutzenden Teams sowie dem breiten Publikum in Mexiko zu teilen. Diese Möglichkeiten stellen wir auch in unserer kostenlosen Version in unserer Software zur Verfügung”, fügte Chandika hinzu.

Die Kunden von Creately nutzen die leistungsstarken Diagramm- und Visualisierungswerkzeuge wie Flussdiagramme, Mindmaps, Organigramme, UML- und Software-Design-Diagramme, IT-Netzwerkdesigns und vieles mehr, um Probleme in allen Geschäftsbereichen – vom Marketing bis hin zu Forschung und Entwicklung – zu lösen.

Wie allgemein bekannt, sind visuelle Darstellungen leichter zu verstehen und gestalten die Zusammenarbeit einfacher, dennoch werden sie von Fachleuten aufgrund der Schwierigkeit von Erstellung und Freigabe nur minimal genutzt. Die Kernaufgabe von Creately besteht darin, jeden seiner Benutzer in einem leistungsfähigen visuellen Kommunikator zu verwandeln. Die Grundlage für die Lösung dieses herausfordernden Problems bilden über 1.000 Vorlagen und ein von Experten entwickeltes Produkt mit einer erfrischend einfachen Benutzeroberfläche.

Creately geht davon aus, dass mit den neuen Zusammenarbeitsfunktionen Millionen weiterer Benutzer in der Lage sein werden, in Teams zu arbeiten und alltägliche Herausforderungen mit effektiven visuellen Mitteln und Einblicken zu lösen. Die Verbindung von Videokonferenzen, Echtzeit-Vorschauen und einer interaktiven, uneingeschränkten Projektionsfläche bietet eine Verbesserung des Status quo moderner Meetings und Zusammenarbeit.

Auch bei großen Unternehmen verzeichnet Creately eine beträchtliche Nachfrage seines Produkts und führt daher zusammen mit dieser wichtigen Ankündigung auch eine neue Reihe von Unternehmensangeboten ein. Die Unternehmenspläne bieten mehr Benutzer- und Datenverwaltungsoptionen mit zusätzlichen Support- und Sicherheitsvarianten.

Creately wird von über 4 Millionen globalen Benutzern und Tausenden von führenden Unternehmen weltweit für die Erstellung von Diagrammen und visueller Zusammenarbeit genutzt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Melbourne, Australien, mit weiteren Teams in Sri Lanka und Singapur. Creately wurde 2008 gegründet und ist ein Privatunternehmen.

