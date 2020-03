COVID-19: LumApps bietet Unternehmen kostenfreie Cloud-Lösung für Krisenkommunikation

Paris, 24. März 2020_ Mit der Verbreitung von COVID-19 und der daraus resultierenden globalen Gesundheitskrise sind Unternehmen gezwungen, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu versetzen. Im Rahmen einer Hilfsaktion für europäische Unternehmen bietet LumApps nun eine kostenfreie Cloud-Lösung an. Die weltweit führende Intranet-Plattform will Unternehmen ab sofort angesichts der aktuellen Ausnahmesituation bei ihrer internen Kommunikation unterstützen. Die Initiative wurde von der französischen Regierung in Zusammenarbeit mit französischen Technologie-Startups ins Leben gerufen.

LumApps, führender Anbieter für Kommunikationslösungen, hat in kürzester Zeit ein spezielles Tool für das Homeoffice entwickelt, das ab sofort allen Unternehmen zur freien Verfügung steht. Dieses ermöglicht es europäischen, und damit auch deutschen Unternehmen, die Cloud-basierte Plattform von LumApps für die Zusammenarbeit und Kommunikation unter Mitarbeitern zu nutzen. Die technische Implementierungsphase ist dabei möglichst kurzgehalten. Mit LumApps können sich damit unterschiedliche Teams in der Krisenzeit in einem gemeinsamen virtuellen Raum austauschen, Inhalte kreieren und Informationen teilen.

Das interne Kommunikationsportal von LumApps basiert auf einer sicheren Cloud, die auch mit mobilen Endgeräten kompatibel ist. Damit können Unternehmen im eigenen Portal Nachrichten gezielt je nach Zuständigkeitsbereich, Land oder Sprache versenden, sodass allen Mitarbeitern in Echtzeit die für sie wichtigen Informationen zur Verfügung stehen. In der FAQ-Rubrik haben Angestellte außerdem die Möglichkeit, ihrem Arbeitgeber Fragen zu stellen und Bedenken zu äußern. Diese können darauf mit einer persönlichen oder allgemeinen Nachricht in Echtzeit antworten. Mit dieser Lösung ist so sichergestellt, dass alle Mitarbeiter in jeder Situation ihre Arbeit wie gewohnt erledigen können.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.lumapps.com/de/

Über LumApps

LumApps ist eine weltweit führende Intranet SaaS Plattform, die als soziales, mobiles und intelligentes Kommunikationsportal entwickelt wurde, das Mitarbeitern erlaubt, sich noch effizienter und intelligenter mit ihren Kollegen zu verbinden, zu informieren und zu engagieren.

LumApps ist führend in der G-Suite-Integration und möchte als Microsoft-Partner nun sein Fachwissen für die Kunden von Microsoft Office 365 anwenden. LumApps hilft Unternehmen dabei ihre interne Kommunikation zu verbessern sowie Informationen und Tools im Digital Workplace zu verknüpfen. LumApps ist zudem vollständig in die gesamte Office 365-Suite integriert: SharePoint Online für Dokumentenmanagement, Microsoft Teams für Zusammenarbeit in Echtzeit, Outlook 365 für E-Mail und Kalender und Azure Active Directory für die zentrale und sichere Zugriffs- und Identitätsverwaltung.

Die Intranet-Lösung zentralisiert somit den Zugriff auf alle Unternehmensinhalte, Geschäftsanwendungen und sozialen Applikationen auf einer einzigen Plattform. Mit sieben Niederlassungen weltweit – Lyon, Paris, London, New York, Austin, San Francisco und Tokio – zählt LumApps einige der weltweit bekanntesten Unternehmen zu seinen Kunden, darunter Valeo, Air Liquide, Colgate-Palmolive, The Economist, Schibsted, EA, Logitech, Galeries Lafayette. lumapps.com/de/

Über Iris Capital

Iris Capital ist eine auf die digitale Wirtschaft spezialisierte, europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Iris Capital investiert in Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen, vom Startup bis zu Late-Stage- und Growth-Playern. Aufgrund der besonderen Spezialisierung auf einzelne Branchen und der über 30-jährigen Erfahrung sowie der Unterstützung seiner Unternehmenssponsoren, begleitet Iris Capital aktiv die Unternehmen des eigenen Portfolios. Iris Capital hat Büros in Paris, Berlin, San Francisco, Tel Aviv, Tokio und Dubai.

IrisNext ist ein Fonds von Iris Capital, hinter dem als Investoren führende Unternehmen wie Orange, Publicis, Valeo und Bridgestone sowie Finanzinvestoren und Institutionen wie Bpifrance und BRED Banque Populaire stehen. Zu den Beteiligungen gehören unter anderem Adjust, Careem, HappyCar, Kyriba, Open-Xchange, Mojio, reBuy, Scality, Searchmetrics, Shift Technology, Studitemps, Talend, Talon.One und Unu Motors.

Weitere Informationen unter www.iriscapital.com

Firmenkontakt

Iris Capital

Emmanuelle Flahault-Franc

rue Pierre Charron 62

75008 Paris

089 – 720 137 15

t.ramerth@elementc.de

http://www.iriscapital.com/

Pressekontakt

ELEMENT C

Tatjana Ramerth

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 15

t.ramerth@elementc.de

http://www.elementc.de