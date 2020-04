COVID-19: Krisenkommunikation mit digitaler PR

Beispiele für Krisenkommunikation in unterschiedlichen Branchen

Die Entwicklungen rund um Corona haben uns alle mit Macht erwischt. Jetzt ist es umso wichtiger, die Kommunikation aufrecht zu halten. Es heißt jetzt schnell reagieren, angemessen kommunizieren und durch eine proaktive Krisenkommunikation die eigene Reputation stärken.

Der wirtschaftliche und soziale Shutdown durch den Ausbruch des Virus trifft alle in unterschiedlichem Ausmaß. Die ideale Krisenkommunikation sieht für jedes Unternehmen anders aus.

Beispiele für Krisenkommunikation in unterschiedlichen Branchen:

– Die Tourismusbranche, beispielsweise Hotels und Reiseanbieter, sollten jetzt darüber informieren, wie mit bereits gebuchten Reisen verfahren wird und alle Betroffenen über die aktuellsten Veränderungen auf dem Laufenden halten.

– Die Gastronomie sollte jeden öffentlichen Kommunikationskanal nutzen, um darüber zu informieren, ob sie beispielsweise einen Lieferservice anbieten oder ob ihr Lokal zunächst geschlossen bleibt.

– Einzelhändler sollten darauf aufmerksam machen, falls sie während der Krise einen Zustellungsservice anbieten und wann sie die Ware versenden.

Für eine schnelle, flexible und situative Krisenkommunikation eignen sich Online-Pressemitteilungen, um über Presse- und Newsportale die Öffentlichkeit zu erreichen. Über Fachverteiler können gezielt Redakteure, Journalisten und Medien-Vertreter erreicht werden.

Die regelmäßige und weitreichende Veröffentlichung von Online-Pressemitteilungen wird auch während der Corona-Krise durch einen PR-Distributionsservice wie PR-Gateway vereinfacht und beschleunigt. Die Recherche nach geeigneten Veröffentlichungsmöglichkeiten für unterschiedliche Branchen gelingt mit dem Presseportal-Report, einer tabellarischen Gegenüberstellung von mehr als 250 Online-Medien.

https://prg.li/presseportal-report-2020-pm

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

