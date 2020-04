Covid-19 Kriese Virtuelle Biketour auf Mallorca

Playa de Palma nach Palma im Video erleben

Bikeking Mallorca startet die Virtuelle Bike Tour an der Playa de Palma.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise können auch uns existenziell hart treffen. Nach der Winterpause in eine verlängerte Winterpause geschickt zu werden ist nicht nur ein Schock sondern auch ein großer Verlust an Umsatz.

Aus diesem Grund haben wir die Virtuelle Bike Tour ins Leben gerufen. Sie können auf unseren Seite für einen beliebigen Tag ein Ticket kaufen für 5 Euro pro Tag. Am Ende der Ausgangssperre in Spanien werde ich persönlich mit dem Fahrrad von der Playa de Palma nach Palma fahren und diese Tour in einen Video festgehalten. Alle Teilnehmer der Virtuellen Bike Tour werden im Video Namentlich aufgeführt und erhalten Ihr Video zum Download. So haben Sie bei der Virtuellen BikeKing Bike Tour teilgenommen und uns noch ein wenig Unterstützt in der schwierigen Zeit. Sie können natürlich auch mehrere Tour Ticket erwerben und uns die Namen der Teilnehmer in der Bestellung oder per E-Mail mitteilen.

Wir würden uns über eine große Teilnahme bei unseren Virtuellen Bike Tour freuen und wünschen euch bis zum nächsten Persönlichen wiedersehen Gesundheit und Durchhaltevermögen. Nur Zusammen können wir diesen Virus bekämpfen. Zum Tour Shop geht es hier:

www.tour.bikeking.es

Auto,- und Fahrradvermietung an der Playa de Palma auf Mallorca

