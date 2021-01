cortex® Plusnatura – Rigid-Kork-Designboden Blauer Engel

Designparkett mit Rigid-Kork Trägerplatte gesund und nachhaltig mit lebenslanger Garantie

cortex® PLUSNATURA Design-Parkett besteht im Wesentlichen aus drei Korkschichten und der “unkaputtbaren” Oberlage-Nutzschicht ULTRAPRO. Hersteller cortex® gewährt Ihnen für diesen Bodenbelag eine lebenslange Garantie im privaten Anwendungsbereich. cortex® PLUSNATURA Designparkett ist für die schwimmende, leimlose Verlegung oder zur vollflächigen Verklebung in jedem Wohn- und Gewerbeobjekt geeignet.

Welche Vorteile hat cortex® PLUSNATURA Designparkett?

Für welche Bereiche und Beanspruchung ist cortex® PLUSNATURA Designboden geeignet? Sein einzigartiger Aufbau und modernste Herstellung aus dem gesunden Naturmaterial Kork garantieren herausragende Eigenschaften. cortex® PLUSNATURA Böden beziehen Ihr Design aus einem PVC-freien Dekorfilm. Sie bauen auf einer wasserfesten, natürlichen (verdichteten) Rigid-Kork-Trägerplatte auf. Durch die Kork-Trägerplatte bieten PLUSNATURA Böden eine hohe Dimensionsstabilität (sehr wichtig bei starker Sonneneinstrahlung) und eine überlegene Verschleißfestigkeit. cortex® Plusnatura Designparkett verbindet die einzigartigen Vorteile des Naturmaterials Kork mit naturrealistischen Design-Oberflächen und der hoch strapazierfähigen, geprägten UltraPro Oberfläche (Nutzungsklasse 33).

Warum wird cortex® PLUSNATURA als beonders gesunder Bodenbelag anerkannt?

Neben seinen herausragenden technischen Eigenschaften zeichnet sich PLUSNATURA Designparkett durch seine für die Wohngesundheit bedeutenden Eigenschaften aus. Auch dafür wurde das Bodenbelag-Produkt mit der Zertifizierung “Blauen Engel” belohnt. PLUSNATURA ist fei von PVC und Weichmachern, denn Kork braucht kein Weichmacher – Kork ist natürlich elastisch. Daher können Sie das Designparkett sehr gelenkschonend “begehen” und es dämpft Trittschall und Raumschall in besonderem Maß. Mit einer Trittschallreduzierung von -15dB trägt der cortex® PLUSNATURA Design-Parkett auch akustisch zu einem gesunden Wohnklima bei. Bei schwimmender Verlegung wird der Bodenbelag durch den Kork-Gegenzug vom Baukörper entkoppelt und die Körperschallübertragung stark reduziert. PLUSNATURA ist also auch ein echter “Leiseboden”.

Kann cortex® PLUSNATURA Bodenbelag zur Renovierung direkt über alte Dielen oder Fliesen verlegt werden?

cortex® PLUSNATURA ist perfekt für die Renovierung besonders auch von Fußböden in Küche und Bad geeignet. Durch die stabile Rigid-Kork Trägerplatte werden Unebenheiten wie Fliesenfugen überbrückt, ohne durchzudrücken. Daher kann PLUSNATURA direkt auf alten Dielen oder Fliesen verlegt werden. Ein besonderen Vorteil ist dabei die sehr geringe Aufbauhöhe von nur 7 mm.

Neben cortex® PLUSNATURA Designboden bietet der deutsche Hersteller weitere interessante Bodenbläge wie z.B. cortex® Veranatura 10,5 mm NK 33, cortex® Designatura 11,5 mm XL-Dielen NK 32, und Vinatura Vinyl-Design 10,5 mm NK 32.

Jetzt Rigid Boden von cortex, Parador, HARO, amtico, berryAlloc, Adramaq, wineo, terHürne, Gerflor, wineo und anderen bedeutenden Bodenbelag-Herstellern in großer Auswahl zertifiziert mi "Blauer Engel"

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

