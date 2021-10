Coronapoint eröffnet eigenes Corona Testzentrum in Moers

Köln, 07.10.2021

Coronapoint vergrößert sein Testzentren-Netzwerk in NRW mit dem Corona Testzentrum Moers: Ab Freitag, den 07.10. bietet das Kölner Unternehmen Express PCR-Tests mit Ergebnis am selben Tag bis 23 Uhr sowie Antigen-Schnelltests in der Moerser Innenstadt an. Tests sind sowohl mit als auch ohne Termin möglich. Buchungen können direkt über www.coronapoint.de/moers getätigt werden.

Ab dem 11. Oktober können sich nur noch Menschen, die sich nicht impfen lassen können, kostenlos testen lassen. Mit dieser neuen Regelung und dem entsprechenden Wegfall der Leistungserstattungen durch den Bund wird das Angebot an lokalen Testzentren weiter schrumpfen. Um den weiterhin bestehenden Testbedarf an Corona Schnelltests – insbesondere für Kinder unter 18 Jahren, Schwangere und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können – zu decken, bleiben die mittlerweile bundesweit verteilten Coronapoint Testzentren weiterhin für die Bürger und Bürgerinnen erhalten. Für die genannten Gruppen sind die Corona Antigen-Schnelltests – wie gewohnt – mehrmals die Woche kostenlos in den Coronapoint Testzentren. Alle anderen Personen zahlen ab dem 11. Oktober 2021 bei Coronapoint 14,90 € für die Schnelltests. Mit dem Coronapoint Corona Testzentrum Moers eröffnet die PAS Solutions GmbH am Freitag nun sein erstes eigenes Testzentrum in der Moerser Innenstadt.

Neben den Antigen-Schnelltests werden in der Corona Teststelle Moers auch Express PCR-Labortests (89,90 €) mit Ergebnis am selben Tag bis 23 Uhr angeboten. Das Angebot kommt speziell Urlaubern zugute, die für mehr Plansicherheit und aufgrund der zeitlichen begrenzten Gültigkeit der Testzertifikate ein schnelles Testergebnis benötigen. Um das Testzertifikat bis 23 Uhr zu erhalten, müssen die Abstrichzeiten im Buchungsformular beachtet werden. Alle Coronapoint Testergebnisse können auf Wunsch auch in der Corona-Warn-App empfangen werden. Mit dem mobilen Testservice bietet das Corona Testcenter Moers auch Testungen für Hochzeiten, Veranstaltungen oder Messen an.

Das Coronapoint Corona Teststation Moers liegt zentral und ist auch gut von den umliegenden Stadtteilen und Ortsgebieten wie Hochstraß, Asberg, Moers-Mitte, Repelen, Neukirchen-Vluyn, Baerl, Kapelen, Oestrum, Bergheim, Uerdingen und Krefeld innerhalb von wenigen Minuten zu erreichen. Die Öffnungszeiten des Coronapoint COVID-19 Testzentrum Moers sind: Mo.-Fr. 7-20 Uhr, Sa. 9-20 Uhr, So. u. an Feiertagen von 10-16 Uhr. Die Corona Teststation Moers befindet sich auf der Essenberger Str. 2A, 47441 Moers.

Die PAS Solutions GmbH mit Sitz am Kölner Rheinauhafen wurde 2018 gegründet und fokussiert sich mit verschiedenen Projekten auf den Bereich E-Commerce und Marketing. Neben dem medizinischen Online Shop PASMed vertreibt das Unternehmen zudem individualisierbare Stoffmasken für Unternehmen und Endkunden unter der Marke DSGNMASK. Das Online Angebot der PAS Solutions GmbH wird mit dem kostenlosen Suchportal www.corona-station.com abgerundet. Zu Coronapoint – dem ersten Offline Projekt des Kölner Unternehmens – gehören über 30 Testzentren in Deutschland womit sich das Unternehmen als führender Anbieter von Corona Tests in Deutschland etabliert hat.

