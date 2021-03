Durch den Corona Schnelltest für zuhause Einkaufsverbund attraktive Preise erzielen.

NEU: Corona Schnelltest für zu Hause, schnelle und einfachere Sicherheit.

Am 24.02.2021 hat dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) die ersten Schnelltests für zu Hause zugelassen. Dies können durch Laien vorgenommen werden Derzeit sind erst drei Corona Laien Schnelltest zugelassen:

1. Healgen Scientific LLC Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test

2. Xiamen Boson Biotech Co., Ltd Technomed Service GmbH, Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

3. Hangzhou Laihe Biotech Ltd., Co., Lissner Qi GmbH, LYHER® Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)

Der Corona-Laien-Schnelltest-Einkaufsverbund https://www.aerztefortbildungen.de/corona-schnelltest-fuer-zu-hause.html hat sich auf dem LYHER® Schnelltest spezialisiert und bündelt die Nachfrage für Apotheken, Behörden, Unternehmen u.a., um somit attraktive Einlaufskonditionen zu erzielen. Der hochwertige Schnelltest von LYHER® ist bereits ab EUR 5,50 pro Test zu erwerben.

Weitere Informationen zu diesem Schnelltest für Laien:

Dies Antigen Schnelltests für Laien sind schneller als PCR-Tests

Das LYHER® Covid-19 Antigen Testkist für das neuartige Coronavirus (Covid-19) (Kolloid-Gold) ist ein in-Vitro-Immunassay.

Das Asssay dient dem direkten und qualitativen Nachweis von Antigenen des SARS-CoV-s aus Nasen- und Mundrachen-Sekretionsproben.

Dieses Kit ist für die Verwendung in der IN-vitro-Diagnostik bestimmt

Alle Laien-Schnelltest sind einzelnt verpackt.

Die Leistungsmerkmale sind:

-Abstrich funktioniert bereits im vorderen Nasenbereich (2-3 cm)

– sehr sicher

– schmerzfrei

– extrem schnell

– Klinische Sensitivität: 97,4

– Klinisches Spezifität: 100%

– Gesantkoinzidenzrate: 99,06% im Nasen-Rachenraum

