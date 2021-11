CoreAVI stellt funktionssichere Grafik- und Rechenunterstützung für i.MX 8 Anwendungsprozessoren von NXP vor

Vulkan-basierte Grafik- und Rechenlösungen adressieren Automobilindustrie

Tampa (USA), November 2021 – CoreAVI bietet Grafik- und Rechentreiber-Support für die Arm® Cortex-A53-basierten i.MX 8-Anwendungsprozessoren von NXP® Semiconductors mit Dual-GPUs, um eine stromsparende, skalierbare Leistungsfähigkeit der nächsten Generation für funktionssichere Automobilplattformen zu realisieren. CoreAVIs Vulkan® SC-basierter Grafik- und Rechentreiber VkCore® SC sowie seine OpenGL® SC-Anwendungsbibliotheken, die ComputeCore™ Rechenalgorithmus-Bibliotheken und die OpenVX™-basierte Bibliothek für KI und Computer Vision ermöglichen die Implementierung eines vollständigen, funktionssicheren Software-Stacks auf der i.MX 8-Familie von Anwendungsprozessoren.

Die Treiber für Automotive-Anwendungen sind als Safety Elements out of Context (SEooC) zertifiziert. Dies wird moderne Grafik- und Rechenfunktionen der nächsten Generation von Applikationen, wie Safe Clusters und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), vereinfachen und zudem einen einfacheren und risikoarmen Weg zur ISO 26262-Konformität bieten.

Das hochgradig skalierbare Design der Anwendungsprozessor-Familie i.MX 8 von NXP ermöglicht die Kombination unterschiedlicher Plattformen und Betriebssysteme, bietet eine leistungsstarke Bildverarbeitung und Objekterkennung und erlaubt bis zu vier 1080p-Displays mit unabhängigen Inhalten. Die i.MX 8 Anwendungsprozessor-Familie zielt auf Infotainment im Automobilbereich sowie auf fortschrittliche HMI-Schnittstellen- und Steuerungsanwendungen ab und revolutioniert Automotive-Anwendungen mit mehreren Displays, industrielle Systeme, die Bildverarbeitung sowie die HMI.

„CoreAVI ist stolz darauf, die i.MX 8-Anwendungsprozessor-Familie von NXP mit unserem funktional sicheren Software-Stack zu unterstützen“, sagt Neil Stroud, Vice President of Marketing and Business Development bei CoreAVI. „Funktionale Sicherheit wird in der Automobilbranche und der Industrie schnell zu einer zukünftigen Anforderung, und die langjährige Zertifizierungserfahrung von CoreAVI sowie unser Support für i.MX 8 werden es Automobilkunden ermöglichen, die Sicherheit ihrer Plattformen nahtlos zu verbessern.“

„Unsere i.MX 8-Anwendungsprozessor-Familie eignet sich gut für Computer-Vision- und HMI-Anwendungen in Autos als Safety Element out of Context“, kommentiert Dan Loop, Vice President und General Manager, Automotive Edge Processing bei NXP. „Unsere langjährige Partnerschaft mit CoreAVI stellt sicher, dass funktionssichere ISO-26262-Systeme über modernste Grafik- und Rechenleistung verfügen, die sie auf den leistungsstarken Dual-GPUs der i.MX 8-Familie benötigen.“

Mehr Informationen gibt es unter sales@coreavi.com

CoreAVI ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von sicherheitskritischen Grafik- und Computing-Software-Treibern und -Bibliotheken, Embedded System-on-Chip- und diskreten Grafikprozessor-Komponenten sowie zertifizierbarer Plattform-Hardware-IP. Die umfassende Software-Suite von CoreAVI ermöglicht die Entwicklung und den Einsatz kompletter sicherheitskritischer Lösungen für Anwendungen in der Automotive-Branche, der Industrie sowie der Luft- und Raumfahrt, die eine Zertifizierung auf höchstem Integritätsniveau in Verbindung mit einem vollständigen Lifecycle-Support erfordern. Die Lösungen von CoreAVI unterstützen sowohl Grafik- als auch Computing-Anwendungen, einschließlich sicherer Autonomie, maschinellem Sehen und KI in den Märkten für Automotive, unbemannte Fahrzeuge und industrielles IoT sowie kommerzielle und militärische Avionik-Systeme.

Firmenkontakt

CoreAVI

Mary Beth Barrans

400 North Tampa Street, Suite 2850

33602 Tampa, Florida

+1 888-330-5376

sales@coreavi.com

http://www.coreavi.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Beate Lorenzoni-Felber

Landshuter Str. 29

85435 Erding

08122/55917-0

beate@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Shutterstock 1096124957/posteriori