Contentserv lädt ein zum 1. Digital Readiness Virtual Summit

Digitales Event am 25. Juni 2020 mit Produktvorführungen, Gastvorträgen und Networking-Möglichkeiten Am 25. Juni lädt Axis Communications zum digitalen Event Axis Inspire goes digital ein. Ursprünglich als Eventreihe an drei unterschiedlichen Standorten geplant, findet die Axis Inspire in diesem Jahr als virtuelle Konferenz für Partner, Distributoren und Endkunden statt. Das digitale Event-Konzept vereint spannende Produktvorführungen und Networking-Möglichkeiten mit Keynotes sowohl von Axis-Experten als...