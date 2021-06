Die Nummer 1 unter Österreichs Vertriebsberatern

Die Trainings- und Personalberatungsfirma hat sich seit über 10 Jahren zu führenden Beratern und Vordenkern im Vertrieb und im Consulting HR etabliert. Mit ihrem Dreiklang aus Recruiting, Training und Consulting bieten sie ihren Kunden ein Allround-Beratungspaket, was sie zur Nummer 1 unter Österreichs Vertriebsberatern aufsteigen ließ.

Im Bereich des Consultings ist die Philosophie des Unternehmens, die perfekten Rahmenbedingungen für den größtmöglichen Erfolg im Vertrieb zu schaffen. So setzt sich das Unternehmen zum Ziel, ihre Kunden in der Schaffung dieser optimalen Rahmenbedingungen sowie in der Gestaltung von erfolgswirksamen Entlohnungssystemen für deren Mitarbeiter zu unterstützen.

MIV-Consulting

Menschen im Vertrieb fokussiert sich aber nicht nur auf die Beratung und das richtige Consulting, sondern legt ebenso einen wesentlichen Schwerpunkt auf die richtige und effektive Umsetzung. Mit der Kombination aus Consulting HR und Umsetzung helfen sie ihren Kunden dabei zu mehr Erfolg, zu effektiven Teamstrukturen und zu motivierten Mitarbeitern. Dank ihrer Consulting-Methode können die Kunden in weiterer Folge ihre Ergebnisse einfacher und besser messen.

Erfolgreiches Consulting HR besteht für das Unternehmen also darin, optimale Rahmenbedingungen für ihre Kunden zu schaffen sowie effektive Entlohnungssysteme für deren Mitarbeiter zu entwickeln, um in weiterer Folge ihren Kunden zu mehr Erfolgen und motivierten Teamstrukturen zu verhelfen.

Seit mehr als zehn Jahren steht das Grazer Unternehmen Menschen im Vertrieb für höchste Beratungsqualität als Personalhunter für Unternehmen wie auch für Jobsuchende in der Vertriebsbranche.

