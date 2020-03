Constellation führt Low-Code von OutSystems ein und sichert sich so Wettbewerbsvorteil im Bereich der ärztlichen Berufshaftpflicht

OutSystems hat bekannt gegeben, dass Constellation (https://constellationmutual.com), eine wachsende Holdinggesellschaft von Berufshaftpflichtversicherungsunternehmen für Ärzte, die Low-Code-Plattform von OutSystems nutzt, um neue digitale Angebote zu schaffen und Innovationen innerhalb des Unternehmens anzustoßen.

Constellation hat die Low-Code-Plattform von OutSystems implementiert, um innovative Produkte und Dienstleistungen schneller und kosteneffizienter auf den Markt zu bringen. Die Benutzerfreundlichkeit und die umfangreichen Funktionen der Plattform ermöglichen es Constellation, die Kompetenzen aller 30 Mitglieder der IT-Abteilung einzusetzen – und nicht nur die seiner fünf Mitarbeiter mit Entwicklungshintergrund.

Die ersten 15 auf OutSystems geschulten Mitarbeiter haben in den ersten Monaten mit der Plattform an vier Projekten gearbeitet. Zwei davon – eine mobile App für Kunden und eine App für Informationssicherheit – sind bereits in Entwicklung und werden demnächst im gesamten Unternehmen live vorgestellt.

“Mit der Geschwindigkeit der OutSystems-Plattform können wir zentralen Stakeholdern funktionierende Prototypen schon nach wenigen Tagen präsentieren – und nicht erst nach Monaten wie bei traditioneller Entwicklung”, sagt Tiffany Lauria, Principal Digital Product Manager bei Constellation. “Wir können großartige Benutzeroberflächen für mehrere Geräte erstellen und alle erforderlichen Dienste und Systeme einfach integrieren. Wir freuen uns darauf, den Einsatz von Low-Code auszuweiten und weitere Apps zu erstellen, die unsere Arbeit effektiver machen.”

Constellation hat eine Reihe von Initiativen gestartet, um Innovationen zu fördern. Unter anderem hat das Unternehmen “Hack Days” eingeführt, an denen Mitarbeiter in Teams geschäftliche Herausforderungen diskutieren und technologische Lösungen iterieren. Der Einsatz von OutSystems ist ein weiterer Weg, um Innovationen bei Constellation zu unterstützen.

“Während technologische Tools und der verstärkte Einsatz von Daten in der Versicherungsbranche insgesamt zu Disruptionen geführt haben, ist das Segment der ärztlichen Berufshaftpflicht in Sachen Innovation in Rückstand geraten”, sagt Mariana Henriques, Product Strategist, Digital Customer Experiences, bei OutSystems. “Es freut uns, dass Constellation Low-Code nutzt, um einen Wettbewerbsvorsprung zu erreichen – und bestehende Angebote zu verbessern, neue Apps zu erstellen und das Unternehmen für eine erfolgreiche Zukunft zu positionieren.”

Über Constellation

Constellation ist eine wachsende Holdinggesellschaft von ärztlichen Berufshaftpflichtversicherungen und Partnerunternehmen, die als Antwort auf die sich immer wieder ändernden Bedingungen im Gesundheitswesen gegründet wurde. Das Unternehmen widmet sich der Risikominderung und der Unterstützung von Ärzten und Pflegeteams und trägt dadurch zu besseren Geschäftsergebnissen bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.ConstellationMutual.com.

Tausende von Kunden weltweit vertrauen OutSystems, der Nummer eins Low-Code-Plattform für die schnelle Anwendungsentwicklung. Ingenieure mit einer ausgeprägten Liebe zum Detail haben jeden Aspekt der OutSystems-Plattform entwickelt, um Unternehmen bei der Entwicklung von Anwendungen zu unterstützen und somit schneller zu transformieren.

OutSystems ist die einzige Lösung, die die Leistungsfähigkeit der Low-Code-Entwicklung mit fortschrittlichen mobilen Funktionen kombiniert und die visuelle Entwicklung ganzer Anwendungen ermöglicht, die sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen. Interessierte können OutSystems auf www.outsystems.com besuchen oder dem Unternehmen auf Twitter @OutSystems bzw. LinkedIn folgen.

