Constanze Hill beim 1. CRAMERI Erfolgs-Kongress

Der 1. CRAMERI Erfolgs-Kongress mit 41 Referenten

Ernst Crameri hat den 1. CRAMERI Erfolgs-Kongress ins Leben gerufen mit 41 Top-Experten zu den Themen

Tag 1: Was bedeutet Erfolg

Tag 2: Wieso Frauen sich mehr zutrauen dürfen

Tag 3: Wie du es schaffst, mit Immobilien erfolgreich zu sein

Tag 4: Die andere Medizin, mit außergewöhnlichen Ärzten

Tag 5: Mit Handicap sehr erfolgreich

Tag 6: Auch mit Kindern, als Frau sehr erfolgreich im Beruf

Tag 7: Was du von coolen Hoteliers lernen kannst

Tag 8: Podcast, als Erfolgsturbo

Tag 9: Erfolgs-Mindset – Entscheide dich für Erfolg

Tag 10: Erfolgreiche Buchautoren – Wie auch du es schaffst, erfolgreich Bücher zu schreiben

Constanze Hill ist eine der Expertinnen beim 1. CRAMERI Erfolgs-Kongress https://crameri.de/1CrameriKongress

In der Rubrik: MIT HANDICAP SEHR ERFOLGREICH

Wir erfinden immer wieder etliche Ausreden, wieso etwas nicht funktioniert und was uns alles noch fehlt. Wenn dann, ist das gern gespielte Spiel und so leben wir im Mangel.

Hier kommen wundervolle Referenten zu Worte, denen ihr Handicap nichts ausmacht. Ganz im Gegenteil, es verleiht ihnen sogar Flügel.

Anzunehmen, was ist, ist der erste Schritt und dann schauen, was man daraus machen kann. Jeder Nachteil birgt ein mindestens genau so großer Vorteil in sich.

+Handicap in Vorteile verwandeln

+Handicap akzeptieren und daraus ein USP schaffen

+Handicap als Geschenk annehmen und eigene Wege gehen

+Lebensfreude lernen, von Menschen mit Handicap

+und vieles mehr

Hier geht es direkt zum Kongress-Paket https://crameri.de/1CrameriKongress

Diese wundervollen Persönlichkeiten sind heute am 5. Tag dabei zum Thema: Mit Handicap sehr erfolgreich

Mit dabei sind:

Constanze Hill

Michel Fornasier

Marion Bender

Sebastian Schild

