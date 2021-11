congstar Winteraktion: Mehr Daten und LTE 50 für die Allnet Flat M & L

Allnet Flat M mit 15 GB Daten inkl. LTE 50 für 22 Euro pro Monat

Köln, 03.11.2021. Zum Start in den November stattet der Kölner Mobilfunkanbieter congstar die Allnet Flat M und die Allnet Flat L mit mehr Daten und LTE 50 aus – das heißt unter anderem doppelt so schnell surfen ohne Zusatzkosten. Zudem kann die Video-Option Disney+ bei erstmaliger Buchung mit den Aktionstarifen und weiteren Postpaid-Tarifen in den ersten drei Monaten (statt einen Monat) kostenlos genutzt werden. Bei der neuen congstar Winteraktion profitieren congstar Kunden im Zeitraum vom 3. November 2021 bis zum 12. Januar 2022 bei Online-Buchung auf congstar.de von den optimierten Konditionen. Beide Tarife sind sowohl in der Laufzeit- als auch in der monatlich kündbaren Flex-Variante buchbar. Der einmalige Bereitstellungspreis entfällt. Die congstar Allnet Flat M kostet bei Buchung im Aktionszeitraum 22 Euro pro Monat und umfasst 15 GB (statt 10 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 und Telefonie- sowie SMS-Flat, die congstar Allnet Flat L gibt es für 33 Euro pro Monat und mit 22 GB (statt 15 GB) Datenvolumen inkl. LTE 50 und Telefonie- sowie SMS-Flat.

Die Tarife der congstar Winteraktion (3. November 2021 bis 12. Januar 2022) im Überblick:

congstar Allnet Flat M

-15 GB Datenvolumen (anstatt 10 GB)

-Surfen im LTE-Netz mit max. 50 Mbit/s

-Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

-Preis: 22 Euro im Monat

-Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

-Bereitstellungspreis entfällt im Aktionszeitraum

congstar Allnet Flat L

-22 GB Datenvolumen (anstatt 15 GB)

-Surfen im LTE-Netz mit max. 50 Mbit/s

-Telefonie- und SMS-Flat in alle dt. Netze

-Preis: 33 Euro im Monat

-Auch ohne Vertragslaufzeit wählbar

-Bereitstellungspreis entfällt im Aktionszeitraum

Disney+ als attraktives Streamingangebot bei congstar

Im Rahmen der congstar Winteraktion können Postpaid-Kunden auch die Streaming-Option Disney+ drei Monate kostenlos buchen und testen. Regulär kostet Disney+ 8 Euro pro Monat und kann optional zu den Tarifen congstar X, congstar Fair Flat und congstar Homespot sowie zu den congstar Allnet Flat Tarifen hinzugebucht werden. Bei Disney+ steht eine breite Auswahl an den neuesten Blockbustern, exklusiven Originals und jeder Menge Serien in den Welten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star für Tablet, Handy oder Laptop oder auch für viele Smart TV-Geräte zur Verfügung.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel „Marke des Jahres 2020“ in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel „Fairster Mobilfunkanbieter“. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

