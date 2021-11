congstar präsentiert die 1LIVE Krone

Mobilfunkanbieter unterstützt Deutschlands größten Radio-Award

Köln, 17.11.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar ist offizieller Sponsor der 1LIVE Krone 2021, die am 9. Dezember in der Bochumer Jahrhunderthalle als Live-Event stattfindet. Die 1LIVE Krone gilt als wichtigster Radio-Award in Deutschland und wird 2021 zum 22. Mal vergeben. Das Besondere: Die Gewinner der einzelnen Kategorien (u.a. „Beste Single“, „Beste Band“, „Beste Künstlerin“) werden nicht von einer Jury ermittelt, sondern von den Hörern via Online-Voting. Die 1LIVE Krone wird live im WDR-Fernsehen sowie im Radio und Stream übertragen.

congstar durch verschiedene Formate präsent

Für congstar ist das Sponsoring des Events und das Umfeld von 1LIVE und seinen Hörern eine ideale Möglichkeit, die Markenpräsenz in der jüngeren Zielgruppe weiter auszubauen. Im Vorfeld des Events und während der Live-Übertragung ist congstar als Marke in verschiedenen Formaten sichtbar und hörbar – so zum Beispiel im Rahmen der aktuellen Eventteaser zur 1LIVE Krone im 1LIVE Radioprogramm, durch ein eigenes Social-Media-Gewinnspiel und durch die Markenpräsenz im Rahmen der Veranstaltung und der begleitenden Social-Media-Aktivitäten. Zudem werden ausgewählte Influencer congstar als Social-Media-Reporter auf dem Roten Teppich vertreten und über den congstar Instagram und TikTok Account live ihre Eindrücke schildern.

Mehr Infos zur 1LIVE Krone und die Möglichkeit, für seinen Favoriten abzustimmen, gibt es online unter www1.wdr.de/radio/1live-krone. Unter www.congstar.de gibt es alle weiteren Informationen zu congstar.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel „Marke des Jahres 2021“ in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel „Fairster Mobilfunkanbieter“. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2021 bereits zum zehnten Mal in der Kategorie „Mobilfunkanbieter“ auf den ersten Platz. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Seit Juli 2014 ist congstar bereits zum zweiten Mal Hauptsponsor des FC St. Pauli. Im Dezember 2020 wurde congstar durch die Bertelsmann Stiftung als besonders familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Laut dem international tätigen Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® zählte congstar bereits mehrfach zu Deutschlands besten Arbeitgebern.

