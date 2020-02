Es kümmern sich elf hochspezialiserte Mitarbeiter der Mannheimer nur um die Mannheimer Produkte für Musiker I’M SOUND und SINFONIMA. Die Mannheimer Versicherung AG kann zurückblicken auf über 100 Jahre Erfahrung. Den Kunden soll ein umfassender Rundumschutz mit den beiden Versicherungsprodukten geboten werden. Wir wollen hinsichtlich der Versicherung die Zufriedenstellung der Kunden gewährleisten, deshalb ist der Austausch mit den Versicherten sehr eng. An die jeweilige Lage passt unser Team die Produkte regelmäßig an. Darüber hinaus spielen Kundenkonto und Dunkelverarbeitung eine wesentliche Rolle in der Optimierung unserer Vorgänge.Das Portal für Musikinstrumentenversicherung wird betrieben von der concreativ OHG mit Sitz in Hannover. Die Inhaber dieses Unternehmens sind Robert Zellerer und Ralf Czwikla. Seit über 25 Jahren sind beide für den Continentale Versicherungsverbund tätig. Sie führen jeweils eine Landesdirektion der Continentale Versicherung in Hannover und München und haben sich auf die Beratschlagung von Musikern spezialisiert. Die Mannheimer Versicherung hat Sie ausgebildet für diese Rolle.

Concreativ Musikinstrumentenversicherung

Saldernstraße 8b

30559 Hannover

Deutschland

+4951121241189

www.versicherungen-musikinstrumente.de