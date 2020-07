Comeback vom eigenen Auto

In vielen Bundesländern fällt in diesen Tagen der Startschuss für die Sommerferien. Und auch wenn der Urlaub in diesem Jahr zweifelsohne anders sein wird, ist die Freude darüber, dass das Reisen überhaupt wieder möglich ist, groß. Nach dem bevorzugten Verkehrsmittel befragt, sind sich die Deutschen einig: Im privaten Auto soll es ans Urlaubsziel gehen. Doch nicht nur zur Urlaubszeit, auch im Alltag erfährt der Wunsch nach einem eigenen PKW ein wahres Comeback.

Die letzten Wochen und Monate haben unser gewohntes Leben spürbar beeinflusst. Verantwortung zu zeigen, heißt jetzt Abstand halten. Das gilt auch in Sachen Mobilität. Wie aktuelle Studien beweisen, erfreut sich das eigene Auto als bevorzugtes Verkehrsmittel wachsender Beliebtheit. Rund 70 Prozent der Deutschen nutzten während des Lockdowns ihr privates Auto für den Arbeitsweg, jeder dritte Haushalt vermisste in dieser Zeit ein eigenes Fahrzeug. Und auch in der Zukunft zeichnet sich der Trend zum Individualverkehr ab. Besonders jüngere Menschen zwischen 18 und 35 Jahren, die bislang kein Auto besaßen, denken nun darüber nach, sich in den kommenden Monaten einen eigenen PKW anzuschaffen. Zahlen, die beweisen: Die Corona-Pandemie hat unser Mobilitätsverhalten grundlegend verändert.

Der Grund für die wachsende Lust am eigenen Auto liegt klar in seinem Wohlfühlfaktor. So ist der privat genutzte PKW in den Augen vieler Nutzer nicht nur hygienisch sicherer, sondern auch flexibler nutzbar als öffentliche Verkehrsmittel oder Carsharing-Dienste. Auch in der kommenden Urlaubssaison wird dieses Sicherheitsgefühl die Auswahl des Verkehrsmittels beeinflussen. Rund 70 Prozent der Befragten, die einen Urlaub planen, möchten mit dem Auto zu verreisen. Bei Familien mit Kindern liegt der Anteil mit 75 Prozent sogar noch höher.

Tipp: Planen auch Sie in diesem Jahr mit dem eigenen PKW zu verreisen, sollten Sie sich auf der Website des ADAC frühzeitig zur aktuellen Verkehrslage erkundigen. Hier erfahren Sie, zu welchen Zeiten und an welchen Knotenpunkten die Staugefahr besonders hoch ist.

Die Familie im eigenen Auto sicher ans Ziel bringen? Mit dem PSD Autokredit bieten wir Ihnen einen besonders günstigen und schnellen Weg zum sicheren Traumauto! Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin unter (0511) 9665 – 30 oder berechnen Sie Ihren Autokredit direkt online.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

