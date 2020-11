Coco & Glitzerfuß – Fantasievolles Kinderbuch

Ein Junge erlebt in Ines Ungers “Coco & Glitzerfuß” fantasievolle Abenteuer mit seinem unsichtbaren Freund.

Glitzerfuß ist ein unsichtbares Einhorn und trifft Coco zum ersten Mal am Platz der Fantasie. Dies ist ein wunderschöner Ort mitten im Wald in einem Naturschutzgebiet mit einem sagenumwobenen “Hexenteich”. Glitzerfuß wusste sofort, dass der Junge am Teich besonders ist, denn er unterhielt sich mit der uralten, weisen Buche. Das Einhorn, das nur von sehr wenigen Menschen gesehen werden kann, freut sich, als klar wird, dass Coco nicht nur mit der Eiche reden, sondern auch ihn sehen kann. Es ist der Beginn einer wunderschönen Freundschaft und einer Reihe spannender Abenteuer.

Die Absicht des kurzweiligen Buches “Coco & Glitzerfuß” von Ines Unger ist es, Eltern, Pädagogen, Betreuern und Kinder zu motivieren gemeinsam wieder mehr Fantasie, Achtsamkeit, Empathie und Natur in ihren Alltag zu bringen. Die 12 Kurzgeschichten in diesem Band basieren auf der Fantasie von Colin (der Sohn der Autorin). In den Geschichten wurden Themen wie Freundschaft, Achtsamkeit, Empathie und Naturverbundenheit eingebracht.

“Coco & Glitzerfuß” von Ines Unger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15712-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de