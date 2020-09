Cobantur Boltas mit digitaler Präsenz auf der LogiChem2020

Der türkisch-deutsche Logistikverbund präsentiert seine intermodalen Industry Solutions auf Europas führender Chemielogistik-Veranstaltung.

Vom 8.- bis 11. September treffen sich Logistikleiter der weltweit führenden Chemieunternehmen und Supply Chain Experten erstmalig rein virtuell, um in interaktiven Sessions über die zukünftige Gestaltung der Chemical Supply Chain zu sprechen. Im Angesicht der aktuellen Situation stehen Konzepte für das Contingency Planning im Fokus.

Cobantur Boltas wird seine Lösungen für belastbare Lieferketten vorstellen. “In der Krise haben sich unsere intermodalen Bahntransporte im grenzüberschreitenden Verkehr als deutlich widerstandsfähiger im Vergleich zum reinen Landtransport erwiesen”, sagt Iskender Cobanoglu, Mitglied im Board of Directors bei Cobantur Boltas und fügt hinzu, “deshalb bauen wir unser Angebot regionaler multimodaler Supply Chains weiter aus.”

Auf dem insgesamt viertägigen Event werden sich mehr als 300 Chemical Supply Chain Leader virtuell treffen und in rund 40 Sessions wertvolle Insights austauschen.

COBANTUR BOLTAS

Türkisch-Deutscher Logistikverbund bestehend aus den rechtlich unabhängigen Firmen Cobantur, gegründet 1982 (Türkei) und Boltas, gegründet 1978 (Deutschland). Als Vorreiter für individuelle intermodale Transportlösungen bietet das familiengeführte Netzwerk spezielle Expertise und Zertifizierungen, zum Beispiel in den logistisch anspruchsvollen Bereichen Chemie, Automotive, FMCG, Fashion und Healthcare. Der Fokus liegt dabei auf Zug-/Fährverbindungen über Triest mit Gatewayanschluss an alle großen europäischen Wirtschaftszentren. Ganzheitliche Kundenlösungen bei E-Commerce, Temperature Controlled Transports, Zollabwicklung, Lagerung und B2C-Paketauslieferung ergänzen das logistische Portfolio.

Mit rund 450 Mitarbeitern, 10 Standorten in 5 Ländern, rund 36.000 m2 Lagerfläche und ca 1.000 eigenen Fahrzeugeinheiten managed Cobantur Boltas logistische Services in der Türkei, Europa und darüber hinaus. Die beiden Firmenzentralen befinden sich in Allersberg/Nürnberg und Maltepe/Istanbul.

