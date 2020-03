Coaching für alle!

Warum KomServ bei Fortbildungsmaßnahmen zweigleisig fährt

Nur rund drei Viertel aller kleinen und mittelständischen Unternehmen bieten ihren Beschäftigten Weiterbildungsmaßnahmen

Dabei steigern besser qualifizierte Mitarbeiter den Wert des Unternehmens

Die Mitarbeiterbindung an das Unternehmen wird gestärkt

Teambildungsprozesse werden optimiert, interne Kommunikation wird verbessert

Die Mitarbeiterzufriedenheit steigt

KomServ kombiniert fachspezifische Fortbildungen mit Mentalcoaching

Stress am Arbeitsplatz macht krank. Zugegeben: Ein alter Hut. Seit Jahren steigt die Anzahl der Krankheitstage durch Stressbelastung, dies ist eine Herausforderung für jeden Arbeitgeber. Denn: Längst haben Burn-Out und Co die Chefetagen überwunden und finden sich in allen hierarchischen Reihen von Unternehmen; der Leistungsdruck hat in allen Bereichen zugenommen. Firmeninterne Angebote für Entspannungseinheiten, Betriebssport oder kollektives Yoga am Morgen mögen die Symptome bei Handlungswilligen lindern, an die Ursache reichen sie jedoch nicht. Stress beginnt im Kopf.

Die Unternehmensleitung der KomServ GmbH setzt seit ihrer Gründung auf ein professionelles Mentaltraining, um allen Beschäftigten beim Umgang mit stressbelastenden Situationen ein effizientes Rüstzeug an die Hand zu geben. Im Unternehmen für Mitgliederverwaltung von Vereinen und Organisationen stehen die Beschäftigten nicht selten unter Termin- und Leistungsdruck, die Kommunikation mit Kunden und deren Mitgliedern erfordert schnelles und professionelles Denken und Reagieren; auch im Umgang mit Beschwerden muss größte Sorgfalt und Konzentration herrschen.

Svenja Viol (26) arbeitet seit 2014 als Sachbearbeiterin in der Mitgliederverwaltung bei der KomServ GmbH und profitiert von den regelmäßig stattfindenden, betriebsinternen Fortbildungsmaßnahmen beim Wirtschafts- und Mentalcoach Günter Spiesberger beruflich und privat. “Hier lerne ich, lösungsorientiert zu denken. Es nicht wichtig, wie das Kind in den Brunnen gefallen ist, wichtig ist, wie ich es wieder heraushole”, beschreibt die Mitarbeiterin einen Aspekt des Trainings. Denkblockaden würden gelöst. Die im Unterbewusstsein gespeicherten Ängste, Zweifel und Probleme dürften das Denken nicht bestimmen, vielmehr würden durch die Anwendung neuer Denkmuster positive Erfahrungen zu gegenwärtigen Lösungen führen. Es gelte, einen kühlen Kopf und Ruhe zu bewahren. Dies gelinge ihr dank der langjährigen Teilnahme an den Mentaltrainings übrigens nicht nur im Berufs-, sondern auch im Privatleben, so Svenja Viol.

Weiterhin förderten die Trainings das Verständnis der Beschäftigten untereinander und trügen zu einem deutlich besseren Betriebsklima bei.

Die fachspezifischen Weiterbildungsmaßen (wie das Telefontraining) bringen der Verwaltungsmitarbeiterin den beruflichen Feinschliff; ihre mentale Stärke, ihre psychische Energie und ihre Gelassenheit werden durch das Coaching bei Günter Spiesberger maßgeblich gefördert. “Eine ideale Kombination”, beurteilt Svenja Viol.

Seit Jahrzehnten coacht der Wirtschafts- und Mentaltrainer Günter Spiesberger (https://spiesberger.cc) namhafte Unternehmen, Manager, Spitzensportler und Menschen, die hohen Stressbelastungen ausgesetzt sind.

Die KomServ GmbH in Burgwedel bei Hannover ist auf die Mitgliederverwaltung von Vereinen und Verbänden spezialisiert. Das Expertenteam übernimmt die Kommunikation und Verwaltungsprozesse von Organisationen jeder Größe.

