Coaching-Fokus: Führungskräfte in Ihrer Leadership Kompetenz stärken und sie in Ihrer Karriere voran bringen

Lara Winkler ist Executive Coach mit dem Fokus auf Leadership, Selbstführung, Neuorientierung sowie Karriereentwicklung. Sie bietet Führungskräften Sparring in Change- und Transformations-Prozessen.

Lara Winkler ist seit 20 Jahren als Coach für Executives und Führungskräfte großer und mittelständischer Unternehmen in der DACH-Region tätig. Mit hoher Wertschätzung und klarem Blick auf die Herausforderungen der Zukunft unterstützt sie diese in ihrer Personal Mastery und in ihrer strategischen Karriereentwicklung bzw. Neuorientierung. Insbesondere in Change- und Transformations-Prozessen steht sie Top-Executives als Beraterin und Sparringspartnerin zur Seite. – HOCHKARÄTIGE EXPERTISE: Lara Winkler gilt bei ihren Kunden als hochkarätiger Executive Coach mit profunder Expertise. Mit ihrem scharfen Blick für das Wesentliche und einem versierten Gespür für erfolgsrelevante Handlungsmöglichkeiten thematisiert sie auch schwierige strategische Fragen der Führungskräfte professionell und offen. – FÜHREN IN DER VUCA-WELT: Digitale Transformation und schneller Wandel verändern die Anforderungen an Führungskräfte grundlegend. Zentrale Führungsqualitäten orientieren sich deshalb nicht mehr an klassischen Führungsmodellen, sondern an der Fähigkeit, Mitarbeitende in ihrer Autonomie zu fördern, ihnen Sinn und zu vermitteln und Weiterentwicklung zu bewirken. – EXECUTIVES SIND MIT IHRER GANZEN PERSON GEFORDERT: Integrität, Glaubwürdigkeit und Verantwortungsbereitschaft sind die zentralen Erfolgsfaktoren von Führung. Persönlichkeit wird wesentliches Instrument von wirksamem Handeln und ist damit erfolgsentscheidend. Genau hier setzt Lara Winkler mit ihrem Coaching Angebot an. – EHRLICHES FEEDBACK UND SPARRING AUF TOP-MANAGEMENTEBENE: Bei Entscheidungsprozessen auf Top-Managementebene ist ehrliches Feedback selten. Um Handlungsmöglichkeiten und die eigene Positionierung auszuloten, wenden sich Manager und Executives bevorzugt an Lara Winkler. Sie steht ihren Mandanten als vertrauliche, unabhängige Reflexions- und Sparrings-Partnerin zur Verfügung. – KLARHEIT, TRANSPARENZ, SUBSTANZ, VERTRAULICHKEIT: Das sind Grundwerte des Beratungsangebots und die Basis, damit Führungskräfte die Themen und Herausforderungen ihres Management-Alltags offen reflektieren können. Das ermöglicht Sparring und Entscheidungsfindung auch in komplexen strategischen Managementthemen. – PERFORMANCE-COACHING FÜR TEAMS: Auf der Grundlage ihres breiten Erfahrungshintergrunds sowie hochkarätiger Expertise unterstützt Lara Winkler auch Hochleistungs- und Führungsteams dabei, ihr gesamtes Erfolgspotenzial zu erschließen und eine zeitgemäße Teamkultur zu gestalten. Grundlage dafür ist eine differenzierte Teamanalyse mit dem Golden Profiler of Personality GPoP®. – QUALITÄTSGARANTIE: Die Qualität ihrer Leistungen, garantiert Lara Winkler durch regelmäßige Weiterbildungen, kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung und professionelle Supervisionen. – VITA (Auszug): Nach Abschluss eines interdisziplinären, sozialwissenschaftlich ausgerichteten Hochschulstudiums in Hamburg und diversen Zusatzausbildungen wirkte Lara Winkler unter anderem maßgeblich beim Aufbau eines auf Forschung, Diagnostik und Beratung spezialisierten Institutes mit. Sie war in Radio und Fernsehen präsent und hatte einen Lehrauftrag für systemisch-diagnostische Verfahren in Zürich (FH) inne, bevor sie sich vor 20 Jahre als Executive Coach und -Beraterin selbständig machte.

